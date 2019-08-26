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Renato Sanches resmen Lille'de

FRANSA HABERLERİ  | 26.08.2019 18:10 | Son Güncelleme

Milli futbolcular Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Lille, Bayern Münih'ten Portekizli orta saha Renato Sanches'i renklerine bağladı.

Renato Sanches resmen Lille'de

Lille Kulübü, Renato Sanches transferini sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile duyurdu. Fransız basınında, Lille'in oyuncu için 20 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü.

Benfica'dan 2016'da Bayern Münih'e 35 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, 53 maça çıktı ve 2 gol attı.


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renato sanches lille

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