Renault Grubu, Çin için yeni stratejisini belirledi

Marka, Çin’deki 300 bin müşterisine Renault bayileri ve İttifak iş birliği üzerinden yüksek kaliteli satış sonrası hizmet sağlamaya devam edecek. Renault marka binek araçlar için yapılacak diğer geliştirmelerin ayrıntıları, Renault Grubu’nun yeni orta vadeli gelecek planında yer alacak.

Renault Grubu hafif ticari araç faaliyetlerini, Jinbei'nin Renault iş birliğinden gelen teknik bilgisinin faydasıyla Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. (RBJAC) üzerinden yürütecek. Ayrıca, grup içten yanmalı motorlu binek araçlarla ilgili faaliyetlerini Dongfeng Motor Corporation’a devredeceği bir hisse ön devir anlaşması imzalandı. DRAC, bu anlaşma sonrasında Renault markasıyla ilişkili faaliyetlerini durduracak.

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, Çin pazarına yönelik olarak iki temel ürün grubu olan elektrikli araçlar ve hafif ticari araçlar üzerine kurulu yeni stratejisini açıkladı.

Ayrıca, Renault ve Dongfeng, DRAC'a parça tedariki ve Dongfeng Automobile Co., Ltd şirketine dizel lisansı gibi yeni nesil motor konularında Nissan ile iş birliğine devam edecek. Renault ve Dongfeng akıllı bağlı araçlar alanında da yenilikçi iş birliği yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe Renault Çin bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Francois Provost, "Geleceğin temiz ulaşımının iki ana etkeni olan elektrikli araçlara ve hafif ticari araçlara yoğunlaşacak ve Nissan ile ilişkimizden daha verimli bir biçimde faydalanacağız." ifadelerini kullandı.

- Hafif ticari araçlar pazarında yukarı yönlü istikrar bekleniyor

Açıklamaya göre, artan şehirleşme hızı, büyüyen e-ticaret, şehir içi ulaşım planları ve müşterilerin esnek kullanım alışkanlıkları Çin'de hızla değişen hafif ticari pazarının öne çıkan özellikleri olarak yer alıyor. 2019'da 3,3 milyona ulaşan bu pazarın yukarı yönlü istikrarını koruyacağı tahmin ediliyor.

Aralık 2017'de faaliyetlerine başlayan Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. (RBJAC) şirketinin, Renault Grubu’nun Çin'deki hafif ticari araçlar faaliyetlerinin güvenilir ortağı olduğu belirtilen açıklamada, "Renault Grubu, Avrupa'da hafif ticari araçların yanı sıra elektrikli hafif ticari araç alanındaki satış hacmi ile piyasa lideri konumundadır. Öte yandan Jinbei, 2019 yılında Çin'de 1,5 milyon müşteri ve yaklaşık 162 bin satış ile köklü bir markadır. RBJAC, Renault uzmanlığı ve teknolojileriyle Jinbei modellerini modernleştirirken, 2023 için toplam 5 ana model ile ürün grubunu genişletiyor. Gelecekte ihracat yapmak da şirketin planları arasında yer alıyor." ifadelerine yer verildi.