YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. ‘Renkler ve Çizgiler’ konulu resim ve hat sergisi açıldı

‘Renkler ve Çizgiler’ konulu resim ve hat sergisi açıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 05.02.2020 17:34 | Son Güncelleme

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Yağcılar Bilgievi kursiyerleri tarafından alışveriş merkezinde ‘Renkler ve Çizgiler’ konulu resim ve hat sergisi açıldı.Sergi açılışına, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Partili Meclis Üyeleri Nilgün Akman ve Metin Müftüoğlu, CHP’li Meclis Üyesi Haluk Akbay, Kültür İşleri Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Adapazarı Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Akif Özmen, Adapazarı Halk Eğitim Müdür Vekili Sündüz Şimşek ve çok sayıda davetli katıldı.Yağcılar Bilgievi kursiyerleri tarafından açılan resim ve hat sergisini gezen Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, “Adapazarı Belediyesi olarak kültür ve sanatın her alanında düzenlediğimiz etkinliklerle sizlerle buluşuyoruz.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Yağcılar Bilgievi kursiyerleri tarafından alışveriş merkezinde ‘Renkler ve Çizgiler’ konulu resim ve hat sergisi açıldı.
Sergi açılışına, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Partili Meclis Üyeleri Nilgün Akman ve Metin Müftüoğlu, CHP’li Meclis Üyesi Haluk Akbay, Kültür İşleri Müdürü Hazan Kadir Kardaş, Adapazarı Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Akif Özmen, Adapazarı Halk Eğitim Müdür Vekili Sündüz Şimşek ve çok sayıda davetli katıldı.
Yağcılar Bilgievi kursiyerleri tarafından açılan resim ve hat sergisini gezen Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, “Adapazarı Belediyesi olarak kültür ve sanatın her alanında düzenlediğimiz etkinliklerle sizlerle buluşuyoruz. Bugün burada Yağcılar Bilgievi Kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ile hazırlamış olduğu birbirinden güzel eserleri yaptığımız açılış ile hemşehrilerimizin beğenisine sunmuş bulunuyoruz. Bu serginin hazırlık aşamasında emeği geçen Halk Eğitim Müdürlüğü hocalarımız Gürkan Eren ve Nevin Özbağ’a kurslarımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 12 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Kütahya’da 74 projeye 8 milyon TL hibe desteği

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Emet’te TOKİ konutlarının kura tarihi belli oldu

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Konya’da müstakil ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Başkanlardan Karayolları Bölge Müdürü Güzel’e ’hayırlı olsun’ ziyareti

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Koltuk değnekleriyle her gün 3 kilometre kateden ayakkabı boyacısının çalışma azmi

Sakarya Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:17
İkindi
16:00
Akşam
18:26
Yatsı
19:47

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Beyza Eczanesi
Merkez
K.Şifa Eczanesi
Yenikent
Koşutan Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Çağrı Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Büyükşehir’den öğrencilere karne hediyesi

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

Başkan Yüce: “Şehrin gelişimine ivme kazandıran yatırımların yanındayız”

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

RATED hizmet içi eğitim programı yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz’dan bin yataklı hastane müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.