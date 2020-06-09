Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan proje kapsamında belirlenen replikleri oyunlaştırarak videoya çeken ve değerlendirme sonrasında dereceye giren 3 kişi sürpriz hediyeler kazanacak.

Proje ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Halkımızın da katılım göstereceği kültürel ve sanatsal etkinlikler ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Bu projemiz ile katılımcılar dillere pelesenk olmuş, hafızalara kazımış Türk Filmlerindeki belirli replikleri oyunlaştırarak videoya çekecekler ve tiyatro ekibimizin mail adresine yollayacaklar. Doğaçlama da içinde barındıran bu etkinliğimize tüm halkımızın katılımını bekliyoruz" dedi.

Son katılım tarihi 19 Haziran olan “Repliği Söyle Ödülü Kazan” yarışmasına katılmak isteyenler Menteşe Belediyesi internet sitesindeki http://www.mentese.bel.tr/repligi-soyle-odulu-kazan/ adresinden repliklere ve katılım şartlarına ulaşabilecekler.

