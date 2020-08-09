YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Reşadiye belediyesi hisselerini satışa çıkardı

Reşadiye belediyesi hisselerini satışa çıkardı

TOKAT HABERLERİ  | 09.08.2020 11:53 | Son Güncelleme

Reşadiye Belediye Meclisi mülkiyeti belediyeye ait olan sebze halinin bulunduğu alan ile eski belediye iş hanındaki hisseleri için satış kararı aldı.Tokat’ın Reşadiye ilçe belediyesinde Ağustos ayı belediye meclisi olağan toplantısı yapıldı.

Reşadiye belediyesi hisselerini satışa çıkardı

Reşadiye Belediye Meclisi mülkiyeti belediyeye ait olan sebze halinin bulunduğu alan ile eski belediye iş hanındaki hisseleri için satış kararı aldı.
Tokat’ın Reşadiye ilçe belediyesinde Ağustos ayı belediye meclisi olağan toplantısı yapıldı. Kaynak sıkıntısı çeken belediyede bazı arsa ve iş yerlerinin satılması oy birliği ile kararlaştırıldı. Konu ile ilgili meclis toplantısında açıklama yapan Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için bazı kararlar almak durumda kaldıklarını ifade ederek, “Bizim bu satış kararını almak istememizdeki en büyük gerekçelerden bir tanesi kaynak sıkıntısı çeken belediyemize kaynak oluşturmaktır. Reşadiye’mize sizlerle birlikte yapacağımız hizmetleri hızlı bir şekilde faaliyete geçirmek istiyorum. Bu satıştan ciddi manada bir gelir elde edeceğiz. Bu gelirle şehrimiz için birinci öncelik olarak gördüğümüz alt yapıdaki eksiklikleri süratle bitirip, geçmiş dönemden gelen borç yükümüzü azaltacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendiMelisa Şenolsun ile Umut Evirgen ilk kez görüntülendi
PARTNERYeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yediYeni bir aşk mı doğuyor? Defne Samyeli ünlü iş adamıyla yemek yedi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Balıkesir için kuvvetli yağış uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

Pandemi sürecinin hizmet şampiyonu Bağlar Belediyesi

Pandemi sürecinin hizmet şampiyonu Bağlar Belediyesi

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Balıkesir’de arıtma tesislerinin sayısı ve kapasitesi artıyor

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs kazası

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otobüs kazası

Tokat Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
03:54
Sabah
05:32
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
19:47
Yatsı
21:18

Tokat Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Pazar

Betül Yüzer Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Erek Eczanesi
Erbaa
Çavuşoğlu Eczanesi
Niksar
Dilara Eczanesi
Turhal
Emek Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakarete gözaltı

Şehit eşi ve 15 Temmuz gazisine sosyal medyadan hakarete gözaltı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gazi Hasan Sarman: "15 Temmuz darbe girişimini halkımızın önlemesi yeni bir diriliştir"

Gazi Hasan Sarman: "15 Temmuz darbe girişimini halkımızın önlemesi yeni bir diriliştir"

Yeni dönemde her türlü senaryoya hazır olarak eğitim verecekler

Yeni dönemde her türlü senaryoya hazır olarak eğitim verecekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.