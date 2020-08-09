Reşadiye belediyesi hisselerini satışa çıkardı

Reşadiye Belediye Meclisi mülkiyeti belediyeye ait olan sebze halinin bulunduğu alan ile eski belediye iş hanındaki hisseleri için satış kararı aldı.

Tokat’ın Reşadiye ilçe belediyesinde Ağustos ayı belediye meclisi olağan toplantısı yapıldı. Kaynak sıkıntısı çeken belediyede bazı arsa ve iş yerlerinin satılması oy birliği ile kararlaştırıldı. Konu ile ilgili meclis toplantısında açıklama yapan Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için bazı kararlar almak durumda kaldıklarını ifade ederek, “Bizim bu satış kararını almak istememizdeki en büyük gerekçelerden bir tanesi kaynak sıkıntısı çeken belediyemize kaynak oluşturmaktır. Reşadiye’mize sizlerle birlikte yapacağımız hizmetleri hızlı bir şekilde faaliyete geçirmek istiyorum. Bu satıştan ciddi manada bir gelir elde edeceğiz. Bu gelirle şehrimiz için birinci öncelik olarak gördüğümüz alt yapıdaki eksiklikleri süratle bitirip, geçmiş dönemden gelen borç yükümüzü azaltacağız” dedi.



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