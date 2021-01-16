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Reşadiye lavanta ile kalkınacak

16.01.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 30 dönüm alanda 70 bine yakın lavanta fidesi toprakla buluşturuldu.Reşadiye ilçesine bağlı Çınarcık köyünde 30 dönüm verimsiz alan ıslah edildi.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 30 dönüm alanda 70 bine yakın lavanta fidesi toprakla buluşturuldu.
Reşadiye ilçesine bağlı Çınarcık köyünde 30 dönüm verimsiz alan ıslah edildi. Islah edilen tarlaya Bulgaristan’dan getirilen lavanta fideleri dikildi. İşadamı Mustafa Yılmaz, amacının Reşadiye ilçesinde istihdama katlı sağlayarak göçün bir nebzede olsa önlenmesi olduğunu kaydetti. Lavanta çiçeklerinden yağ ve bölgede arıcılığı teşvik ederek bal üretimi yapmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, “Halkın görmediği yatırım modellerini imkanı olan işadamlarının ve yöneticilerin bölgelerine yapmaları o bölgelerin gelişmesine ve göç vermesinin önüne geçecektir. Bugün itibari ile 30 dönüme yakın yere 70 bine yakın lavanta fidanının toprakla buluşmasını Reşadiye’mizde sağladık. Fazla bir emek istemeyen lavanta bitkisi verimsiz topraklarımızı verimli hale getirmek için büyük bir fırsattır “dedi.
Lavantanın bu mevsimlerde dikildiğini ve fazla bakıma ihtiyacı olmayan bir bitki olduğunun altını çizen Yılmaz, bitkinin dikildiği alanın çevresinde sinik olmadığını sözlerine ekledi.

Uyku sorunu çekenlere lavanta bitkisi
Reşadiye Aile Hekimi Dr. İzzet Mısırlı ise uyku verici özelliği olan bitkiyi hastalarına önerdiklerini belirtip, “Uyku sorunu yaşayan hastalarımıza lavanta yağı öneriyoruz. Bir damla lavanta yağını yastığına damlatın gece mışıl mışıl uyursunuz. Bu kadar etkili bir tıbbi bitkidir. Bir çok sağlık ürününde kullanılıyor Özellikle yüksek rakımlarda bitinin kendini korumak için ürettiği kimyasalları tedavi amaçlı kullanıyoruz. Lavanta bütün dünyada pazarı olan ilaç sanayinde kullanılan bir ürün. Bu topraklarda üretiliyor olması. Bu memleket için bir kurtuluş olacak” diye konuştu.

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