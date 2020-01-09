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  4. Resim yapmayı Tepebaşı’nda öğreniyorlar

Resim yapmayı Tepebaşı’nda öğreniyorlar

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 16:31 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi Hedef Batıkent Belde Evi’nde yetişkinlere yönelik açılan resim kursuna katılan kadınlar, hem resim yapmanın tekniklerini öğreniyor hem de sosyalleşiyorlar.Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri’nde ücretsiz olarak verilen kurslar da büyük beğeni topluyor.Batıkent Mahallesi’nde bulunan Hedef Batıkent Belde Evi’nde yetişkinlere yönelik güz döneminde açılan resim kursu ise resme meraklı kadınların yoğun ilgisini görüyor.

Tepebaşı Belediyesi Hedef Batıkent Belde Evi’nde yetişkinlere yönelik açılan resim kursuna katılan kadınlar, hem resim yapmanın tekniklerini öğreniyor hem de sosyalleşiyorlar.
Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri’nde ücretsiz olarak verilen kurslar da büyük beğeni topluyor.
Batıkent Mahallesi’nde bulunan Hedef Batıkent Belde Evi’nde yetişkinlere yönelik güz döneminde açılan resim kursu ise resme meraklı kadınların yoğun ilgisini görüyor. Haftada bir gün üç grup halinde verilen kursa, 25 kadın katılıyor. Kursiyerler, uzman eğitmenlerden kara kalem ve yağlı boya tekniklerini öğrenerek, becerilerini kağıt ve tuvale döküyor.
Kendilerine böyle bir imkanın sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, “Buraya gelerek resim yapmanın tekniklerini konunun uzmanlarından öğreniyoruz. Ayrıca bir şeyler öğrenmenin yanı sıra da yeni arkadaşlar ediniyoruz, sosyalleşiyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dediler.

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