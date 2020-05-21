AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, bugüne kadar açtığı sergilerde en çok ilgi gören resimlerini kitaplaştırdı.

AK Parti Giresun Milletvekili ve aynı zamanda avukat ve ressam olan Sabri Öztürk, iş hayatından bulduğu boş zamanlarında yaptığı resimleri “İş ile Düş Arasında” isimli kitabında bir araya getirdi.

Bugüne kadar Ankara ve İstanbul’daki resim sergilerinde en çok ilgi gören resimlerini “İş ile Düş Arasında” isimli kitabında bir araya getiren Öztürk, “Bir siyasetçi olarak ilimizin her alanda yatırımlarına yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, sanatçı yönümüzle de tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. İlimizin doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtımına ihtiyacı olduğunu her platformda görüyoruz. Bu anlamda eksikliğimizi gidermenin birçok yolu vardır ve sanatta bunlardan biridir. Siyasetçi ve avukat kimliğimizin yanı sıra resim yapmaya olan ilgimiz nedeniyle de çalışmalar yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığım ve sergisini açtığım resimlerden oluşan eserleri kitaplaştırdık. Bu resim kitabını da kütüphaneler başta olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, iş ve sanat dünyasından birçok kişiye ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz” dedi.

