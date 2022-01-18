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Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

18.01.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligi'nde geçtiğimiz sezona damga vuran Burak Yılmaz, bu sezon eski performansından çok uzak. Milli futbolcu eleştirir tahtasında yer alırken bir bomba da Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Raymond Domenech'ten geldi. Lille'in oynadığı son maçı yorumlayan Domenech, "Burak bu maçta büyük bir şans yakaladı ama 14 kez ofsayta düştü. Bu alanda bir dünya rekoru kırdı." dedi.

Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Fransa'da eleştiri okları Burak Yılmaz'a gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 28 maçta 16 gol atarak takımını şampiyonluğa götüren Burak Yılmaz, bu sezon eski performansından çok uzak. Son olarak Marsilya maçında forma giyen milli yıldız silik bir performans sergileyince Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Raymond Domenech, Burak Yılmaz'ı eleştirdi.

"DÜNYA REKORU KIRDI"

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Raymond Domenech, "Burak bu maçta büyük bir şans yakaladı ama 14 kez ofsayta düştü. Bu alanda bir dünya rekoru kırdı. İkinci yarıda ise defans oyuncusunu gördüğü ve net bir şekilde geride kalabileceği bir pozisyon var. Çok top kaybediyor. Pau Lopez'in üstünden yaptığı bir kafa vuruşu var ama bunun iyi bir pozisyon olduğunu ancak söyleyebiliyorum. Bu maçta derine inmek, topu tutmak zorundaydı ama bunu iyi yapmadı." dedi.


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