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Resmi kurumlar korona virüsüne karşı dezenfekte ediliyor

MALATYA HABERLERİ  | 19.03.2020 15:41 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi dünya genelinde etkili olan ve Türkiye’de de yayılmaması için önlem alınan korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri artırarak devam ediyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi dünya genelinde etkili olan ve Türkiye’de de yayılmaması için önlem alınan korona virüsüne karşı gerekli tedbirleri artırarak devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Malatya’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfektasyonu yapılarak gerekli önlemler alınıyor.
Çevre Koruma ve İlaçlama Şube Müdürlüğü tarafından PTT, Bankalar, Havaalanı, Devlet Su İşleri, Şehir Mezarlığı, Büyükşehir Belediyesi Engelli Araçları, Otobüsler, Askerlik Şubeleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İl Afet Müdürlüğü, 112 Acil, Karakollar, İbadethaneler, Defterdarlık, Tren Garı gibi bir çok kamu kurum ve kuruluşları ile araçlar dezenfekte ediliyor.
Ayrıca parklar, üst geçitler, üst geçitlerde bulunan engelli asansörleri, Büyükşehire bağlı sosyal tesisler, MASKİ Genel Müdürlüğü, MAŞTİ gibi bir çok yerinde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs tehdidi karşı sahadaki çalışmaları devam edeceği belirtildi.

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