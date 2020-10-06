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Ressamların şövalesi başkandan

ORDU HABERLERİ  | 06.10.2020 10:42 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kentin kültürel ve sanat değerlerinin ortaya çıkarılmasına katkı sunacak yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi.
Sanat şehri Ordu’da ressam, amatör ressam ve resim sevenler için yeni bir çalışmaya imza atıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla 10 tanesi Altınordu sahili, 11 tanesi Boztepe’de olmak toplam 21 adet şövale ressamların kullanımına sunuldu.
Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, şövale yerleştirilen alanlarda bundan sonra mutluluğun resminin yapılacağını belirtti. Ordu’nun farklı ilçelerinde şövale projesinin hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Güler, “Harikulade bir manzaraya sahip olduğumuz ilimizde ressamlar için de bu imkânı sağladık” dedi.
Başkan Güler konuşmasına şöyle devam etti: “Ordu bir sanat şehri. Hemşerilerimiz tiyatrodan şiire, romandan resme kadar sanata çok düşkünler. Dolayısıyla onlar için böyle bir çalışmayı hayata geçirmeyi de uygun gördük. Şimdi herkes kendi tuvalini ve boyalarını getirerek resimlerini yapacaklar. Düşünen, üreten, yarışan Ordu diyorduk ya; şimdi resimde de yarışacağız. Bunları düşündük ürettik şimdi yarışarak Ordu’nun güzelliklerini tüm dünyaya tanıtacağız. Böylece bir sektör de oluşsun istiyoruz. Burada resimlerini yapanlar aynı zamanda satabilecekler. Onlar için hem bir iş imkânı doğmuş olacak hem de sanatlarını daha da geliştirebilecekler. Dünyadaki benzerlerinden daha güzel bir çalışma olacak çünkü deniz, doğa, yeşillik hepsi burada bir arada bulunuyor. Buna sevgiyi de kattığımız da çok güzel eserler ortaya çıkmış olacak. Şair ‘Buna mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin’ diyor ya, bizler de burada mutluluğun resimlerini yapacağız.”

Ressamlardan Başkan Güler’e teşekkür
Proje kısa sürede ilgi topladı. Malzemesini alarak güzellikleri resmetmek için çalışmalara başlayan ressamlar Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti. Amatör ressamlar Seyedeh Farnaz Ghaznaviy ve Şeyda Yılmaz, “Harika bir çalışma olmuş. Tuvallerimizi getirip burada istediğimiz resmi yapabilme imkânı elde ettik. Çok güzel keyifli zaman geçiriyoruz. Belediye başkanımıza bize böyle bir imkân sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Resim severler için çok harika bir çalışma olmuş” şeklinde konuştular.

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