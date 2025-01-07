Restoran sahibini azarlamıştı! Candaş Tolga 'lahmacuncuda kuyruk oluştu' dedi Vedat Milor o anları anlattı! 'Fırsatçılıkla birlikte...'

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, programı için gittiği bir lahmacuncuda yemek yediği sırada rızası olmadan fotoğrafını çeken restoran sahibine sinirlenip tepki göstermişti. Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Ben burada yemek yerken benim fotoğrafımı çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada" demişti.

Milor, o tepkisi nedeniyle sosyal medyada büyük eleştiri almıştı. Gündem olmasının ardından ise azarladığı restoranın önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Hatta o azarladığı restoran sahibi 2. şubesini bile açmıştı.

"BUNU YAPMASI ÇİRKİN GELDİ"

Günler sonra Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Vedat Milor'a Candaş Tolga,"En son bu mevzu çıkan lahmacuncuda kuyruk oluşmuş sizden sonra. Orada ne oldu?" diye sordu.

Milor, "Benimle fotoğraf çektirmek isteyen kimseye 'hayır' dememişimdir. Bu beyefendiyi zaten ben duyuracağım. Bir baktım biz yemek yerken benden habersiz videomu çekiyorlar. Orada kendimi kullanılmış hissettim. Bazı insanlarda aşırı fırsatçılıkla birlikte bulmuşken mümkün olduğunca yararlanma var. Rızam olmadan bunu yapması çirkin geldi" yanıtını verdi.