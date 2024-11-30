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  4. Vedat Milor, izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibini fırçaladı: Konuştukça medeniyetten uzaklaşıyorsunuz

Vedat Milor, izinsiz fotoğrafını çeken restoran sahibini fırçaladı: Konuştukça medeniyetten uzaklaşıyorsunuz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
30.11.2024 00:43
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Program çekimi için bir lahmacuncuya giden yemek eleştirmeni Vedat Milor, burada yemek yerken izinsiz fotoğrafının çekilmesine sinirlendi ve restoran sahibini adeta fırçaladı. Restoran sahibine sitemini dile getiren Milor, "Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada" dedi. Milor daha sonra ise yemekleri çok beğendiğini vurguladı ve takipçilerine restoranı tavsiye etti.

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, bir lahmacuncuya gitti ve burada takipçileri için program çekimi yapmak istedi. Milor burada yemek yediği sırada rızası olmadan fotoğrafını çeken restoran sahibine sinirlendi ve tepki gösterdi.

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"BEN OYNAYAN MAYMUN DEĞİLİM BURADA"

Yemeklerin güzel olduğunu vurgulayan Milor, kendini kullanılmış gibi hissettiğini vurguladı ve "Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha çok medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Ben burada yemek yerken benim fotoğrafımı çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten rencide etti. Ben oynayan maymun değilim burada" dedi.

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"BELKİ BU YÜZDEN TAMAMEN KESECEĞİM ALAKAMI TÜRKİYE'YLE"

Bu tip davranışların kendisini mutsuz ettiğini de belirten Milor, "Zevk alamıyorum. Belki bu yüzden tamamen keseceğim alakamı Türkiye'yle" ifadelerini kullandı.

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ÖNCE FIRÇALADI, SONRA TAKİPÇİLERİNE GİTMEYİ TAVSİYE ETTİ

Restoran sahibini fırçalayan Milor, yemekleri çok beğendiğini vurguladı ve takipçilerine bu restorana gitmeyi tavsiye etti.

Anahtar Kelimeler:
Vedat Milor Lahmacun yemek
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