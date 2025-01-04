Kent Lokantası'nda eşiyle yemek yedi! Vedat Milor'un yemeklerle ilgili yorumları gündem oldu! Beğendi mi?

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, geçtiğimiz günlerde Kent Lokantası'nda eşiyle birlikte yemek yemişti. 40 TL'ye 4 çeşit yemek yiyen Milor, yemeklerin kalitesini ve lokantanın genel durumunu değerlendirdi.

Yayınladığı videoda Milor, İBB'ye ait Kent Lokantası'nda Mercimek çorbası, makarna, patatesli et, tavuk göğsü ve portakal yedi.

"40 TL'YE EVDE KARIN DOYURAN VARSA..."

Eşiyle birlikte diğer vatandaşlar gibi sıra bekleyen Milor, yemeğini aldıktan sonra değerlendirme yaptı. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce'yle birlikte yemek yiyen Milor, "Sıra var ama bekledik sırada. Bayadır merak ediyorum, çünkü tabldot burada 40 TL. 40 liraya evde karın doyuran varsa lütfen bize bildirin; nasıl yapıyorsunuz?" dedi.

"Temizlik dikkat çekiyor. et mercimek çorba makarnamız meyve veya tatlı oluyor. Bu yemeğin 40 TL olması inanılmaz bir şey. Mercimek çorbasını denedim. Lezzetli. Kıvamı çok iyi. Mercimek tadı iyi geliyor." ifadelerini kullandı.