Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğiyle geçen yıl hayata geçirilen Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması Antalya'da başladı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kepez ilçesindeki DokumaPark'ta proje kapsamında hazırlanan eğitim tırının açılış töreninde yaptığı konuşmada, son 2 yıldır salgına karşı yürütülen mücadelenin ardından esnafın yavaş yavaş toparlanma aşamasına girdiğini ve bu süreçte dijitalleşmenin şart olduğunun görüldüğünü belirtti.

Yaklaşık 415 meslek dalıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olduklarını dile getiren Palandöken, şunları söyledi:

"Artık dijital dünyadan istifade etmemek mümkün değil. Şimdilik 20 bin restoran, kafe esnafımız yararlanacak, bundan sonraki süreçte peyderpey büyüterek yumağı kar topu gibi 2,5 milyon esnaf bundan yararlanacak. İnşallah bu dijital dünyada alışverişlerinizde sıkıntı çekmeyesiniz. Paranız, kazancınız bol olsun. Aynı zamanda fiyatlar da biraz dursun. Öyle değil mi? Yoksa hiçbir şeyin faydası yok. Onun için ülkemizdeki huzur, bizim için en önemlisi. İşte etrafımızda görüyoruz, dünyanın ne durumda olduğunu. Allah'a çok şükür. Fiyatlar pahalı olsa da bir gün iner diyoruz."

Dijitalleşen dünyada Google ile hareket ederek, eğitimi geliştirmeyi, yeni alışveriş trendinin içinde var olmayı hedeflediklerini kaydeden Palandöken, bu süreçte tüm esnafın da teknolojiyi kullanma bilincine ulaşması temennisinde bulundu.

Palandöken, Antalya'dan başlayan saha uygulama çalışmaların Türkiye'nin dört bir yanına yayılacağını kaydetti.

- "Esnafımız kendi markalarını oluşturabilecek"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise dünyanın artık dijitalleştiğini, yeni teknolojilerinin geliştiğini belirterek, herkesin de bu dönüşüme uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Esnafın dijital unsurları kullanarak emeğini daha da ileriye taşıyacağını ifade eden Tütüncü, "Bilgi, bilişim, teknoloji, özellikle yeni kuşakların arasında çok farklı yayılım gösteriyor. Günden güne genç kuşaklara hitap edecek gerek kamu hizmetleri gerek özel sektör hizmetleri bu alanlara taşınıyor. Bu açıdan esnafa yönelik bu faaliyetin geleceğe yönelik çok önemli bir süreç olduğunu düşünüyorum." dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de dijital ekonominin, blok verinin, yapay zeka teknolojilerinin ön plana çıktığı, bilgi ve teknolojilerinin hem her sektörde çok boyutlu bir şekilde uygulandığı, toplumsal yaşamda köklü değişimleri beraberinde getiren bir dönem içinde bulunduklarını vurguladı.

Dijital uygulamalar ve e-ticaretin yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına ve esnaf sanatkarlar için büyük fırsatları içinde barındırmaya vesile olduğunu dile getiren Dere, "Dijital uygulamalar ve e-ticaret ile esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyetlerini etkinleştirip, yaygınlaştırabilecekler ve daha fazla kazanç sağlayabilecek. Kendi markalarını oluşturabilecekler, işlerini büyütebilecekler." diye konuştu.

Törende, "Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama" eğitimlerinin yer aldığı tır hizmete sunuldu.

