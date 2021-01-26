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"Restoran ve kafeler HES kodu ile açılmalı"

26.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, restoran, kafeterya ve pastane gibi işletmelerin de HES kodu uygulaması zorunlu kılınarak bir an önce hizmet vermeye başlamasını talep ettiklerini söyledi.Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, salgın sürecinde kapanan veya çalışmaları kısıtlanan restoran, kafe ve eğlence gibi işletmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, restoran, kafeterya ve pastane gibi işletmelerin de HES kodu uygulaması zorunlu kılınarak bir an önce hizmet vermeye başlamasını talep ettiklerini söyledi.
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, salgın sürecinde kapanan veya çalışmaları kısıtlanan restoran, kafe ve eğlence gibi işletmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çevikel, "Korona virüs sebebiyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin vergi ödemelerinin mücbir neden kapsamında ertelenmesi kararını yerinde buluyor ve önemsiyoruz. Fakat, işletmelerin önemli bir bölümünün ertelenen yükümlülükleri yerine getirecek maddi gücü yok. İşletmeler ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde. Bu anlamda gelen taleplerin değerlendirilmesi gerekiyor. İşletmelerin gelir elde edemedikleri ve mevcut sürecin ne zaman sona ereceği bilinmediği için elektrik, su, doğal gaz ve kira ödemelerinin de durdurulması gerekiyor. Kira ödemelerinin sözleşme feshi ve tahliye sebebi olmaktan çıkartılması konusunda da taleplerimiz var. Bu taleplere kulak verilmesi gerekiyor" dedi.
TÜGİAD Başkanı Çevikel, "Kamu kurum ve kuruluşlarda, AVM’lerde ve yurt içi uçuşlardaki HES kodu ile giriş uygulamasının, kafe, restoran, pastaneler için de uygulamaya başlanarak, yeme-içme yerlerinin faaliyetlerine izin verilmesi, müşteriye masada servisin başlamasını talep ediyoruz. Yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve bu sektörden geçimini sağlayan insanların mağduriyetleri sona ersin istiyoruz" diye konuştu.

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