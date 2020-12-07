YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler

Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler

MUĞLA HABERLERİ  | 07.12.2020 09:51 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum’da bir dükkanda mahsur kalan kedinin imdadına gönüllü gençler yetişti.

Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bodrum’da bir dükkanda mahsur kalan kedinin imdadına gönüllü gençler yetişti. Kediyi dükkan içerisinde fark eden gençler güvenlik güçlerini arayarak durumu bildirdi. Uzun uğraşlar sonucu dükkan sahibine ulaşamayan yetkililer kapı altından kediye mama vererek karnını doyurdu.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bodrum’da da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gönüllü olarak sokak hayvanlarına mama dağıtan 28 yaşında Ahmet Kıyak ve 17 yaşında ki Seymen Yelgedik Kale caddesinde sokak hayvanlarına mama bırakırken bir restoranın içerisinde mahsur kalmış bir kedi olduğunu fark etti. Kediye kapı altındaki boşluktan mama ve su veren Kıyak, daha sonra durumu Bodrum Belediyesine haber verdi. Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri kedinin mahsur kaldığı dükkana gelerek dükkan sahibine ulaşmaya çalıştı. Restoranın sahibine ekipler bir türlü ulaşamadı. Bunun üzerine gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakan 2 genç kediye mama, süt ve su bıraktı.
"Kedinin ağladığını duyduk"
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına gönüllü olarak baktıklarını ifade eden Ahmet Kıyak “Bodrum barlar sokağından bulunan sokak hayvanlarını beslemek için yol kenarlarına mama bırakıyorduk. Bir restoranın içerisinde kedi sesi duyduk ve içeriye baktığımızda kedinin camı tırmalayıp ağladığını gördük. İçerde unutulmuştu. Biz de önce yetkili yerlere haber verdik. Yanımıza zabıta ekipleri geldi, kedinin mahsur kaldığı restoran sahibine ulaşmaya çalıştı. Defalarca telefonla aradık ama bir türlü ulaşamadık. Kediye restoranın kapısının altından mama bıraktık. Yarına kadar yetecek mamayı koyduktan sonra başka kedileri beslemek için oradan ayrıldık” dedi.

Restoranda mahsur kalan kediyi kapı altından beslediler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Muğla Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:03
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Muğla Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Akay Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.