YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Restoranın baca kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu

Restoranın baca kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.10.2020 23:02 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi.

Restoranın baca kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir restoranın baca kısmında yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar panikle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Restoran çalışanları da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Restoranın baca kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
En Çok Okunan Yerel Haberler
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Kayseri’de seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
Benzinliğe girmek isteyen araca çarptı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Denizli'de Azerbaycan bayrağının renkleri ışıkla 27 metrelik horoz heykeline yansıtıldı
Denizli'de Azerbaycan bayrağının renkleri ışıkla 27 metrelik horoz heykeline yansıtıldı

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:52
İkindi
16:00
Akşam
18:34
Yatsı
19:52

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazar

Haluk Eczanesi
Korfez
Şifa Eczanesi
Kandira
Alcan Eczanesi
Golcuk
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
Emel Eczanesi
Gebze
Esin Eczanesi
Izmit
Gamze Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Körfez’de başıboş hayvanlar toplandı
Başkan Köşker’den Hastalara Moral Ziyareti
Başkan Köşker’den Hastalara Moral Ziyareti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.