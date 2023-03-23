Restorasyonun sürdüğü Selimiye Camisi sınırlı sayıda ziyaretçiyle ramazanı karşıladı

Ramazan aylarında Edirne, çevre iller ve Balkanlardan binlerce Müslüman'ın akın ettiği, bahçesinde iftar ve sahurlarını yaptığı, içinde namazlarını eda ettiği, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye, restorasyon çalışmaları dolayısıyla tarihinin en sakin ramazanlarından birini yaşayacak.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, AA muhabirine, ramazan ayı boyunca büyük bir bölümü kapalı olacak Selimiye'de sınırlı kişiyle vakit ve teravih namazları kılınacağını söyledi.

Başoğlu, "Bu sene Selimiye Camisi tam kapasite ile hizmet veremeyecek. Belli bir alanda 300-500 kişiyle ibadetimizi yapmaya çalışacağız. Caminin büyük bir bölümü kapalı olacak. Yine mukabele, Enderun usulü teravih ve bazı sohbetlerimiz olacak. Ramazan ayında da ibadetlerimizi yapmaya, dua etmeye devam edeceğiz fakat Selimiye'nin o tüm ihtişamını, güzelliğini, muhteşemliğini vatandaşlarımız tam yaşayamayacak." dedi.

"SELİMİYE CAMİSİ İSLAM ALEMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE KIYMETLİ"

Selimiye'nin tüm dünyada bilinen, Türk-İslam mimarisinin "zirve eseri" olduğuna dikkati çeken Başoğlu, camiyi önceki senelerde sadece ramazan ayında bile yurt içi ve dışından on binlerce kişinin ziyaret ettiğini dile getirdi.

Selimiye'nin Edirne ile özdeşleştiğini vurgulayan Başoğlu, "Bir hocamız söylemişti. Bulgaristan, Yunanistan ve Balkanlarda yaşayan vatandaşlarımız Selimiye Camisi'nin ışıklarını gördüklerinde çok gururlanırlarmış hatta Bulgaristan ve Yunanistan'da Selimiye'yi gören noktaya giderek huzur bulurlarmış. Bundan dolayı Selimiye Camisi, İslam alemi için çok önemli ve kıymetli." ifadelerini kullandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021'in son aylarında restorasyona alınan camide, iç mekan çalışmaları gerçekleştirilen alanlar ibadet ve ziyarete geçici olarak kapalı tutuluyor. Vatandaşlar, çalışmaların tamamlandığı alanlarda ibadet ve ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor. Restorasyon çalışmalarının tam anlamıyla 2025 yılında bitirilmesi öngörülüyor.

