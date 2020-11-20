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Restore edilen 600 yıllık caminin nakkaş işleri bitti

MANİSA HABERLERİ  | 20.11.2020 17:36 | Son Güncelleme

Restore edilen 600 yıllık caminin nakkaş işleri bitti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, restorasyon çalışmaları devam eden 600 yıllık tarihi Hacı Hasan Camisi4ndeki nakkaş işleri tamamlandı.

Restorasyon çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen tarihi caminin dış cephesi güçlendirildi, minaresi de aslına uygun hale getirildi.

Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan caminin nakkaş işleri de İbrahim Tosun tarafından yaklaşık 6 ayda yapıldı. Caminin kadınlar mahfili ve minberi ahşap dekorasyonları bitirildi. Avize montajı, elektrik ve ses tesisat çalışmalarının ardından camide halı döşemesi yapılacak.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, gazetecilere, "Tarihi Hacı Hasan Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore ediliyor. Biz de buradaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah kısa süre sonra ibadete açılacak hale gelecek." ifadelerini kullandı.

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