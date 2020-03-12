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Resulayn'da kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 12.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valiliği: "Saldırı sonucu bir jandarma uzman onbaşımız ve üç yerel güvenlik personeli şehit olmuştur"

Şanlıurfa Valiliği, "Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir jandarma uzman onbaşı ile üç yerel güvenlik personelinin şehit olduğunu" bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan saldırı sonucu bir jandarma uzman onbaşımız ve üç yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. Aynı saldırı sonucunda yedisi sivil olmak üzere yaralanan on kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Saldırı Şehit Terör

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