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Resülzade’nin ismi Turgutlu’da yaşayacak

MANİSA HABERLERİ  | 05.02.2020 10:43 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneğinin talebi üzerine Azerbaycan Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mehmet Emin Resülzade’nin isminin bir parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.Turgutlu Belediyesinin Şubat Ayı Meclis toplantısında Turgutlu Azerbaycan Derneği Başkanı Ünal Kağba’nın önerisi üzerine Turgutlu’daki bir parka Azerbaycan Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mehmet Emin Resülzade’nin isminin verilmesi de görüşüldü.Meclis toplantısında gündemde yer alan Mehmet Emin Resülzade’nin isminin bir parka verilmesi maddesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Resülzade’nin ismi Turgutlu’da yaşayacak

Turgutlu Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneğinin talebi üzerine Azerbaycan Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mehmet Emin Resülzade’nin isminin bir parka verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Turgutlu Belediyesinin Şubat Ayı Meclis toplantısında Turgutlu Azerbaycan Derneği Başkanı Ünal Kağba’nın önerisi üzerine Turgutlu’daki bir parka Azerbaycan Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mehmet Emin Resülzade’nin isminin verilmesi de görüşüldü.
Meclis toplantısında gündemde yer alan Mehmet Emin Resülzade’nin isminin bir parka verilmesi maddesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Meclis üyeleri oy birliği ile Mehmet Emin Resülzade isminin Ergenekon Mahallesinde bir parka verilmesini kabul etti. Meclis kararı sonrası Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, Belediye Başkanı Çetin Akın ve meclis üyelerine teşekkür ederek, Resülzade’nin isminin yaşatılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

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