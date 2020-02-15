YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Retrobüs ile Süleymanpaşa’da nostalji yolculuğu yaşandı

Retrobüs ile Süleymanpaşa’da nostalji yolculuğu yaşandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 15.02.2020 14:22 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve 7’den 70’e her kesime hitap eden Şubat Ayı Kültür-Sanat ve Spor Etkinlikleri kapsamında, nostaljik şarkılardan oluşan repertuvarları ile gençlerin beğenisini kazanan Retrobüs konseri gerçekleştirildi.Değirmenaltı Mahallesi’nde, Namık Kemal Üniversitesi karşısında bulunan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde gerçekleşen konseri 400’ün üzerinde genç takip ederken 70’ler, 80’ler ve 90’lara ait parçaların modern düzenlemelerini seslendiren grup, dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı.Konser boyunca Selvi Boylum Al Yazmalım, Kan ve Gül, Samanyolu gibi 70’li yıllara damga vurmuş şarkıların yanı sıra Hasretinle Yandı Gönlüm, Sevemedim Kara Gözlüm ve Hangimiz Sevmedik gibi 80’lerin popüler eserlerini de seslendiren Retrobüs, üç bölümden oluşan konserin son bölümünde ise 90’ların en sevilen pop şarkılarını çaldı.Öte yandan, Kültür-Sanat ve Spor Etkinliklerinin ay boyunca devam edeceği ifade edilirken, Mart ayı için de Süleymanpaşalıları mutlu edecek yeni sürprizlerin yolda olduğu dile getirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve 7’den 70’e her kesime hitap eden Şubat Ayı Kültür-Sanat ve Spor Etkinlikleri kapsamında, nostaljik şarkılardan oluşan repertuvarları ile gençlerin beğenisini kazanan Retrobüs konseri gerçekleştirildi.
Değirmenaltı Mahallesi’nde, Namık Kemal Üniversitesi karşısında bulunan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde gerçekleşen konseri 400’ün üzerinde genç takip ederken 70’ler, 80’ler ve 90’lara ait parçaların modern düzenlemelerini seslendiren grup, dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı.
Konser boyunca Selvi Boylum Al Yazmalım, Kan ve Gül, Samanyolu gibi 70’li yıllara damga vurmuş şarkıların yanı sıra Hasretinle Yandı Gönlüm, Sevemedim Kara Gözlüm ve Hangimiz Sevmedik gibi 80’lerin popüler eserlerini de seslendiren Retrobüs, üç bölümden oluşan konserin son bölümünde ise 90’ların en sevilen pop şarkılarını çaldı.
Öte yandan, Kültür-Sanat ve Spor Etkinliklerinin ay boyunca devam edeceği ifade edilirken, Mart ayı için de Süleymanpaşalıları mutlu edecek yeni sürprizlerin yolda olduğu dile getirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Başkan Şimşek ve eşinin romantik dansı

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Tekstil işçisinden unutulmaz evlilik teklifi

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Sason’da sarkıtları 20 metreyi aştı

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Başkan Demir, Samsunspor’a destek için Manisa’ya gidiyor

Tekirdağ Namaz Vakitleri 15 Şubat Cumartesi

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:29
İkindi
16:21
Akşam
18:50
Yatsı
20:10

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Cumartesi

İlker Eczanesi
Corlu
Eda Eczanesi
Corlu
Hayat Eczanesi
Hayrabolu
İlhan Eczanesi
Kapakli
Bilir Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Deva Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ergene Atatürk Evi yapım çalışmaları sürüyor

Ergene Atatürk Evi yapım çalışmaları sürüyor

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Engelli eşinin elini 20 yıldır bırakmadı

Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Polisten öğrencilere oyuncak

Polisten öğrencilere oyuncak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.