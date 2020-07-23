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Reyhanlı Barajı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

HATAY HABERLERİ  | 23.07.2020 16:03 | Son Güncelleme

Reyhanlı Barajı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

Hatay'daki Reyhanlı Barajı rezervuarı ak pelikanlar, balıkçılar, bahriler, kaşıkçılar ve sumrular gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapmaya başladı.

Amik Ovası'nı canlandıran ve su seviyesinin her geçen gün arttığı barajda, Hatay Tabiatı Koruma Derneği tarafından 52 tür kuş gözlendi.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reyhanlı Baraj'nın Türkiye'nin yeni kuş cenneti olacağını söyledi.

Bölgede keşif yaptıklarını ve 52 kuş türü gözlediklerini ifade eden Öğünç, Reyhanlı Barajı'nın farklı kuş türleriyle göçmen kuşların yeni ev sahibi olacağını belirtti.

Reyhanlı Barajı'nın Amik Ovası için önemli olduğunu ifade eden Öğünç, ''Barajın su tutmasıyla yaşamın arttığını görüyoruz. Arkadaşlarımızla yaptığımız keşifte baraj bölgesinde ak pelikanlar, balıkçılar, bahriler, kaşıkçılar ve sumrular gibi 52 türden kuş gözlemledik.'' dedi.

- ''Şimdiden sayıları bini buldu''

Barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle bölgeye göçmen kuşların gelmeye başladığını aktaran Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Öğünç, şöyle konuştu:

''Reyhanlı Baraj'ında kuş türü her geçen gün artıyor. Şu an sayıları bini aşmış durumdadır. İnşallah doğamıza sahip çıkarak kuşların yaşam alanlarını koruruz. Amik Ovası'nın yeni bir kuş cenneti olması bizleri çok mutlu etti. Türkiye'nin yeni kuş cenneti Reyhanlı barajıdır. Ayrıca kuluçkaya yatan kuşlar da görüldü. Baraj göçmen kuşların beslenme, su ihtiyaçlarını gideriyor, üreme ve dinlenme imkanı sağlıyor.''

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