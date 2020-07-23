Reyhanlı Barajı göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

Reyhanlı Barajı'nın Amik Ovası için önemli olduğunu ifade eden Öğünç, ''Barajın su tutmasıyla yaşamın arttığını görüyoruz. Arkadaşlarımızla yaptığımız keşifte baraj bölgesinde ak pelikanlar, balıkçılar, bahriler, kaşıkçılar ve sumrular gibi 52 türden kuş gözlemledik.'' dedi.

Amik Ovası'nı canlandıran ve su seviyesinin her geçen gün arttığı barajda, Hatay Tabiatı Koruma Derneği tarafından 52 tür kuş gözlendi.

''Reyhanlı Baraj'ında kuş türü her geçen gün artıyor. Şu an sayıları bini aşmış durumdadır. İnşallah doğamıza sahip çıkarak kuşların yaşam alanlarını koruruz. Amik Ovası'nın yeni bir kuş cenneti olması bizleri çok mutlu etti. Türkiye'nin yeni kuş cenneti Reyhanlı barajıdır. Ayrıca kuluçkaya yatan kuşlar da görüldü. Baraj göçmen kuşların beslenme, su ihtiyaçlarını gideriyor, üreme ve dinlenme imkanı sağlıyor.''

