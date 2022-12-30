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  4. Reyting canavarıyla başı dertte olan Hande Doğandemir'in yeni projesi belli oldu

Reyting canavarıyla başı dertte olan Hande Doğandemir'in yeni projesi belli oldu

30.12.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde yer aldığı Annemizi Saklarken ve Hayat Bugün dizilerinin erken final yapmasıyla hayal kırıklığı yaşayan güzel oyuncu Hande Doğandemir'in ekranlara ara verip vermeyeceği merak konusuydu. Hande Doğandemir, Instagram hesabından yeni projesini paylaştı.

Reyting canavarıyla başı dertte olan Hande Doğandemir'in yeni projesi belli oldu

Reytinglerden yana yüzü bir türlü gülmeyen ünlü oyuncu Hande Doğandemir, 49 filminde rol aldığını duyurdu. Güzel oyuncu, iddialı filmde 'Sahra' karakterine hayat veriyor.

Reyting canavarıyla başı dertte olan Hande Doğandemir'in yeni projesi belli oldu

20 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak filmin kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat gibi isimler yer alıyor.

Filmde, DAEŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtarmak için devreye giren MİT görevlilerinin gerçek hikayesi ele alınıyor.

Kahramanlar dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan Hande Doğandemir, esas çıkışını Güneşi Beklerken dizisiyle yakalamıştı.

Reyting canavarıyla başı dertte olan Hande Doğandemir'in yeni projesi belli oldu

Sonrasında Hayatımın Aşkı, Can Kırıkları, Yüzleşme, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol aldı.

Reyting canavarıyla başı dertte olan Hande Doğandemir'in yeni projesi belli oldu


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