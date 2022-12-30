Reyting canavarıyla başı dertte olan Hande Doğandemir'in yeni projesi belli oldu

Reytinglerden yana yüzü bir türlü gülmeyen ünlü oyuncu Hande Doğandemir, 49 filminde rol aldığını duyurdu. Güzel oyuncu, iddialı filmde 'Sahra' karakterine hayat veriyor.
20 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak filmin kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Kerem Alışık, Sinan Tuzcu, Doğukan Polat gibi isimler yer alıyor.
Filmde, DAEŞ tarafından esir alınan 49 Türk vatandaşını kurtarmak için devreye giren MİT görevlilerinin gerçek hikayesi ele alınıyor.
Kahramanlar dizisiyle ekran yolculuğuna başlayan Hande Doğandemir, esas çıkışını Güneşi Beklerken dizisiyle yakalamıştı.
Sonrasında Hayatımın Aşkı, Can Kırıkları, Yüzleşme, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol aldı.