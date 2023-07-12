REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Babasının Kızı, Üç Kağıtçı, MasterChef All Star 12 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 12 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 12 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 12 Temmuz Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 12 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

12 Temmuz Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

5 Temmuz Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BENİM GÜZEL AİLEM TRT 1

2 GALATASARAY HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI TV8

3 FOX ANA HABER FOX TV

4 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

5 BİZİM AİLE SHOW TV

6 ATV ANA HABER ATV

7 BENİM GÜZEL AİLEM ÖZETİ TRT1

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 MAYMUNLAR CEHENNEMİ ŞAFAK VAKTİ ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 BENİM GÜZEL AİLEM TRT 1

2 GALATASARAY HULL CİTY HAZIRLIK MAÇI TV8

3 FOX ANA HABER FOX TV

4 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

5 AŞKI MEMNU TEKRAR KANAL D

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ TV8

8 BENİM GÜZEL AİLEM ÖZETİ TRT1

9 KAPTAN AMERİKA KIŞ ASKERİ TV8

10 BİZİM AİLE FOX TV

