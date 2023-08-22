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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dönence, MasterChef All Star 22 Ağustos reyting birincisi kim?

22.08.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 22 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında Dönence, MasterChef All Star, Tehlikeli, Şaban Oğlu Şaban, Kim Milyoner Olmak İster, Recep İvedik 3 gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 22 Ağustos reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 22 Ağustos Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 22 Ağustos Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 22 Ağustos Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 22 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

22 Ağustos Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting sonucu

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

15 Ağustos Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Kanal D'de yayınlanan Dönence dizisi, 3.sırada ise "Fox Ana Haber" yer aldı.

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