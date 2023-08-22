REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dönence, MasterChef All Star 22 Ağustos reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 22 Ağustos Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 22 Ağustos Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 22 Ağustos Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 22 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

22 Ağustos Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

15 Ağustos Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Kanal D'de yayınlanan Dönence dizisi, 3.sırada ise "Fox Ana Haber" yer aldı.

