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  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star 26 Ekim 2023 reyting sonuçları birincisi!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star 26 Ekim 2023 reyting sonuçları birincisi!

26.10.2023 23:20 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları merak konusu oldu. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz gün Yalı Çapkını, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 26 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star arasından reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte detaylar...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 26 Ekim Perşembe gününe ilişkin verilerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak konusu oldu. İşte 26 Ekim Perşembe gününün reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

26 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Ekim Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yalı Çapkını”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Aldatmak” yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN (19 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

19 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

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