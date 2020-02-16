YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Rezan Sinjari, katalog çekimi için kamera karşısına geçecek

Rezan Sinjari, katalog çekimi için kamera karşısına geçecek

ŞIRNAK HABERLERİ  | 16.02.2020 15:19 | Son Güncelleme

Manken Rezan Sinjari, ünlü bir giyim markasının katalog çekimi için yakında kameralar karşısına geçeceğini duyurdu.Bir firmanın kataloğu için kamera karşısına geçecek olan Rezan Sinjari, çekimler öncesinde prova çekimleri yaptı.

Rezan Sinjari, katalog çekimi için kamera karşısına geçecek

Manken Rezan Sinjari, ünlü bir giyim markasının katalog çekimi için yakında kameralar karşısına geçeceğini duyurdu.
Bir firmanın kataloğu için kamera karşısına geçecek olan Rezan Sinjari, çekimler öncesinde prova çekimleri yaptı. Duhok’ta 2 gün sürecek olan katalog çekimlerine Iraklı başka bir model ile objektif karşısına geçeceklerini paylaşan Rezan Sinjari, “Yakın zamanda ünlü bir giyim markasının katalog çekimleri için 2 gün sürecek olan bir çalışmaya başlayacağız. Güzel bir çalışma olacağını umut ediyorum” dedi.

Rezan Sinjari, katalog çekimi için kamera karşısına geçecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandıGece kulübünün önünde dehşet! Genç kadının ağzı parçalandı
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Drone ile Türk bayrağını gökyüzünde dalgalandırdı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: "Pes etmedik, asla etmeyeceğiz"

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

TOKİ 694 konutu bu alana yapacak

Şırnak Namaz Vakitleri 16 Şubat Pazar

İmsak
05:32
Sabah
06:52
Öğle
12:29
İkindi
15:28
Akşam
17:56
Yatsı
19:12

Şırnak Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Pazar

Fırat Eczanesi
Uludere
Sabır Eczanesi
Silopi
Şifa Eczanesi
Idil
Med Eczanesi
Cizre
Ensari Eczanesi
Beytussebap
Nergis Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Cizre Belediyesinden yolda kalanlara çorba ikramı

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Cizre Belediyesi voleybolcularından çifte galibiyet

Cizre Belediyesi voleybolcularından çifte galibiyet

İstanbul’dan Silopi’ye Öğrencilerini Görmeye Geldi

İstanbul’dan Silopi’ye Öğrencilerini Görmeye Geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.