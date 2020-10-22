RH Bandırmaspor’da iki futbolcu kadro dışı

TFF 1. Lig’de mücadele eden RH Bandırmaspor’da sözleşmesi tek taraflı feshedilen Teknik Direktör Serdar Bozkurt’’un ardından iki futbolcu da süresiz kadro dışı bırakıldı.

RH Bandırmaspor’da sabah saatlerinde sözleşmesi tek taraflı feshedilen Teknik Direktör Serdar Bozkurt’un ağabeyi Ümit Bozkurt’un sosyal medyadaki paylaşımlarını beğenerek destek veren futbolcular Hüseyin Bak ve Görkem Kıran süresiz kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Eski Teknik Direktörümüz Serdar Bozkurt’un abisi Ümit Bozkurt un Sosyal Medya da kulübümüzü küçük düşürücü ve aşağılayıcı paylaşımlarını beğenerek destek veren futbolcularımız Hüseyin Bak ve Görkem Kıran, Yönetim Kurulumuzun kararı ile süresiz olarak kadro dışı bırakılmışlardır" denildi.



