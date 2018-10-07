Rıdvan Dilmen: Ali Bey, Volkan'ın düğününde nikah şahidi olmuştur

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 87. dakikada Donk'un kafa vuruşundan bulduğu golle 1-0 yendi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan % 100 Futbol programında mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Dilmen'in değerlendirmeleri:

"Donk'un golü için VAR'a gidilir mi bilemiyorum. Fatih Terim rakibinin gardının düştüğünü gördü. Her türlü kumarı oynayayım deplasman olayını sonlandırmak için dedi. Schalke maçının kadrosu açıklandı diyelim, Maicon ile Donk stoper oynasa kim sürpriz der? Bugün forvet oynadılar. Yılların tecrübesi Fatih hoca. Bu ligi biliyor, rakibin gelmediğini görüyor. Orta yapıldığını da görüyor. Cüneyt Çakır iyi maç yönetmedi. VAR sisteminin ne kadar önemli olduğunu, bu sene daha iyi gördüm. Cüneyt Çakır o kadar tereddütsüz penaltı verdi ki..."

Volkan Demirel açıklaması

Volkan Demirel Fenerbahçe'de 495 maç oynamış. Ben 495 idmana çıkmadım. Bir Müjdat, iki Volkan. Tarih bu isimleri yazacak. Ali Bey, Volkan'ın düğününde nikah şahidi olmuş. Oyuncunun en mutlu gününde. Ali Bey yıllar boyunca sadece bir oyuncunun evine gitmiş. Kim biliyor musun? Volkan Demirel'in. Çok olağanüstü bir durum yoksa, Volkan'ın da bir suçu yoksa zararın neresinden dönülürse kardır. Volkan kardeşimizin de varsa bir hatası camiasından, başkanından özür dileyip kapatması gerekir."

