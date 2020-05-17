Rıdvan Dilmen: Ali Koç, Erol Bulut'u tarif etti

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV kanalında katıldığı "%100 futbol" programında önemli açıklamalar yaptı. Süper Lig'de kalan 8 hafta için görüşlerini dile getiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü hakkında da açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen, "Dünya futbolunu yakından takip ederiz ama öyle özlemişiz ki Bundesliga hemen evlerimize girdi. Ben hem özlem hemde merakla izledim acaba nasıl olacak? diye. Dortmund maçını, öncesinde Darmstadt ve Leipzig maçlarını izledim. Şimdi oyuncu sahaya çıkınca bunu oyun olarak görür. Ne maaş, ne prim gelir. Zaman zaman ikinci bölgede idareler olsa da fiziksel olarak özlemle, coşkuyla oynadılar" dedi.

"EROL BULUT'U İŞARET ETTİ"

Programda bir bilmece sonra Rıdvan Dilmen, "üç harfli, arının yaptığı?" sorusuna doğal olarak Murat Kosova "Bal" yanıtını verdi. Bu bilmece ile şunu açıklamayan isteyen Rıdvan Dilmen, " Ali Koç basın toplantısında öyle bir anlattı ki Erol Bulut'u tarif etti. Ben onu anladım. 40-50 yaşlarında, Türkiye'yi bilen birisi olarak tanıttı. Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olacak gibi gözüküyor. Bakıldığı zaman Başakşehir'de Emre Belözoğlu oyuncu iken Erol Bulut yardımcı antrenördü. Bakıldığı zaman yabancı dil sorunu olmayan, Malatyaspor ve Alanyaspor'da başarılı olmuş aynı zamanda bir Fenerbahçe geçmişi olan bir teknik direktör."

