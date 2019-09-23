Rıdvan Dilmen: Andone düşse hakem penaltıyı verecekti

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, 1-1 biten Yeni Malatyaspor - Galatasaray ve haftaya oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri... "Galatasaray temposuz oynadı. Rakibe yarı alanda pres yapmadı. Galatasaray adına takımın en iyi oyuncusu Ömer Bayram oldu. Seri iyiydi ama ikinci yarı kayboldu. Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, henüz maçı kopartamıyor. Daha hiç 2 fark yapamamış. Çok net fırsatlar yakaladı bugün. 3'e 1 pozisyona girdiler. Babel'in çekip vurduğu şut savunmadan döndü. Galatasaray iyi oynamamasına rağmen 4-5 net pozisyon buldu. İşin kötüsü Galatasaray'ı artık 1-0'a oynayan bir takım. Galatasaray'ın attığı gol, derslik bir goldü. Ondan sonra da 2-3 yapabilirdi. 1-0, 1-0 gide gide bir takım şampiyonluğu kaybetti. Kim? Başakşehir. Bir tane yiyince çıkartamıyorsunuz. Geri dönüşü olmuyor. Büyük takım golü ile kötü oynarken 1-0 öne geçtiniz. 2-3 yapabilirdiniz. Bugün 4-1 Galatasaray galibiyetini yorumlayabilirdik. 4-1 yapacak pozisyonları buldu. Çok anlamsız, çok tehlikeli yerlerden faul yapıyor Galatasaray. VAR'da kim var diye baktım. Mete Kalkavan. 2 tane pozisyon VAR'a gitse tartışmalı pozisyonlar vardı. Hakem doğru kararlar verdi, Mete Kalkavan'a sormadı.

ANDONE DÜŞSE PENALTI

Andone düşse penaltı çalacaktı hakem. Fatih Terim, 'düşsene' demiştir orada zaten. Farnolle orada o hamlesiyle Andone'yi yavaşlatıyor. Oyun içinde bu penaltıyı verse kimse itiraz edemez. Terim, 'Falcao'yu dinlendireyim' dedi. 86'lı bir oyuncudan bahsediyoruz. Haklı... 'Romanyalı oyuncuyu da değerlendireyim' dedi. Andone için yorum yapmak için henüz erken. Galatasaray'da geçen sezon forvet Diagne, penaltı falan derken bayağı gol attı. Eren de attı. Drogba var zaten ondan önce. Galatasaray'ın mutlak suretle temposunu arttırması lazım. Tek silah olarak Babel gözüküyor. Adem etkili değil, santrafor etkili değil. Seri gol attı ama değil. Lemina öyle bir gelecek ki göreceksiniz. Hiç hazır değil ama şu an. FENERBAHÇE MAÇININ 11'İ HAZIR

Fenerbahçe maçının 11'i Fatih Terim'in gözünde şekillendi. Orta sahada Nzonzi - Seri - Lemina ileride de Feghouli - Falcao - Babel olacaktır. Sağ bekte banko Mariano oynayacak. Ömer'i kesin oynatacak diye düşünüyorum. Sol bek oynayacaksa Nagatomo yerine oynayabilir. Çalıştı, formayı aldı. Şener uzun zamandır oynamıyor. Şampiyonlar Ligi var, Süper Lig var, Ziraat Kupası var. Bu oyuncuları da muhakkak oynatacaksın zaten. Yanlış bir şey olarak görmüyorum. Haftaya Fenerbahçe maçı olmasaydı bugün de Falcao başlayacaktı maça. O da etkili oldu tabii.

EN İYİLERDEN BİRİ MUSLERA İSE PROBLEM VARDIR

Galatasaray rakibini oyun ortağı yapıyor. Böyle olunca da skor ortağı oluyor rakibi. Bir oyuncu vardı, çok severdim. Ndiaye... Agresif, sert, iki ceza sahası arası gidip gelen bir oyuncu. Pat pat diye gidiyordu, rakibi koşturuyordu. Şimdi ne oluyor? Rakip, Galatasaray futbolcuları ile oynuyor. Skoru 2-0 yapıp rahatlıyordu. Şimdi onu hiç yapamıyor. Muslera, Uğurcan... Son maçlara bakalım. İkisi de son maçlarda çok iyi oynadılar. Uğurcan, muhteşem oynadı hatta. Trabzonspor'un en iyisi kaleci ise ve Galatasaray'ın en iyilerinden birisi Muslera ise orada bir problem vardır. Galatasaray yerleşik düzeyde gol yiyor. Beşiktaş her şekilde yiyor. Bu Beşiktaş'a karşı oynamak çok isterdim ben. TERİM'İN İSTEDİĞİ ORTA SAHA BU DEĞİL

Fatih Terim Galatasaraylı, Ersun Yanal Fenerbahçeli... Bu işin aile içinde bir gizliliği vardır. Hoca da Onyekuru'nun kalmasını ister mesela ama şartlar öyle olmayabilir. Galatasaray'ın kadrosu Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için daha kaliteli tabii. Ersun Yanal da diyebilir ki ben stoper değil sol bek istiyorum. Yani Fatih Terim'in istediği orta saha yapısı bu değil. Oyuncuların maaliyeti farklı tabii. Lemina iyi bir 4-3-3 oyuncusu. Zamanla göreceksiniz ki etkili olacaktır. Nzonzi, iyi bir ön liberodur. Seri iyi bir sol iç değil ama.

GALATASARAY'IN ARTIK SAHAYA DÖNMESİ LAZIM

Galatasaray'ın oyun içi konsantrasyonu iyi değil. Hocalarının cezasından da etkilenmiş olabilirler. Falcao'nun gelişi bile konsantrasyon düşmüş olabilir. Oyuncular, bizi şampiyon yapmak istemiyorlar diyip bunun altına sığınabilirler. Başkan, yönetim zaten böyle diyor diye düşünebilirler. Galatasaray'ın artık biraz sahaya dönmesi lazım. Başkanından oyuncusuna kadar. Fatih Terim otelde maç toplantısı yapıyordur tabii ama artık daha çok takımın saha içinde olması gerekiyor. "FALCAO, 1-1'DEN SONRA MI GİRMİŞ? ZANNETMEM YA"

Şampiyonlar Ligi'nde Mariano kullanılır. Linnes'i de yazmadığınız için kadroya Şener oynuyor orada. Yalnız Nagatomo sallantıda. Eğer Belhanda olsa farklı olabilir diyorsak, eğer Ömer Bayram en iyi oyuncusu diyorsak Galatasaray'da bir sıkıntı var demektir. O ara biz yayına giriyorduk. Falcao, 1-1'den sonra mı girmiş? Zannetmem ya. 1-1'den sonra mı girdi? 4-3-3'ün sol iç tarafını oynamak çok zordur. Seri bunu yapacak bir oyuncu değil. Ömer çok iyi yaptı o işleri.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ YORUMU

Fenerbahçe maçı çok daha farklı bir atmosferde olacak. Daha sert, daha agresif, daha cevap veren bir takım olacaktır sahada. Enerjisi daha yüksek olacaktır. Oyun kalitesini arttırması gerekecektir. Fenerbahçe'de ise Garry Rodrigues uzun zaman olmayacak. Hızlı oyuncusu sadece Moses var. O iyileşirse oynar. Yerleşik düzeyde Muriqi ile birlikte etkili olmak isteyecektir. Galatasaray'da taraftar desteğiyle ilk 20 dakikada hızlı oynamaya çalışacaktır. İlk kez Gustavo - Emre birlikte oynayacak Fenerbahçe'de."

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