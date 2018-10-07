Rıdvan Dilmen'den Abdurrahim Albayrak'a eleştiri: Gomis'i paramparça yaptı

Gomis'in Galatasaray'dan ayrılma süreciyle ilgili konuşan Rıdvan, "Allah ne kadar ömür verecek bilemeyiz. Yıllar sonra 'Türkiye'de en çok gol atan oyuncu kim?' diye sorsan 'Gomis' diyecekler." dedi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Gomis Galatasaray forması giyerken 'Gomis bizi yaktı' açıklamasını eleştiren Rıdvan Dilmen, "Abdurrahim bey Gomis'i paramparça yaptı. Hakkın yok Abdurrahim bey, sen futbol şube sorumlusuysan sen hatalısın. Tıpkı Fenerbahçe'nin Benfica maçlarına santrforsuz çıkması gibi" dedi.

