SPOR

Rıdvan Dilmen'den Abdurrahim Albayrak'a eleştiri: Gomis'i paramparça yaptı

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.10.2018 10:01 | Son Güncelleme

Galatasaray, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasına lider giren Galatasaray, liderliği kimseye kaptırmadı, Antalyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar 87. dakikada Ryan Donk'un attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Antalyaspor-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den Abdurrahim Albayrak'a eleştiri: Gomis'i paramparça yaptı

Gomis'in Galatasaray'dan ayrılma süreciyle ilgili konuşan Rıdvan, "Allah ne kadar ömür verecek bilemeyiz. Yıllar sonra 'Türkiye'de en çok gol atan oyuncu kim?' diye sorsan 'Gomis' diyecekler." dedi.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Gomis Galatasaray forması giyerken 'Gomis bizi yaktı' açıklamasını eleştiren Rıdvan Dilmen, "Abdurrahim bey Gomis'i paramparça yaptı. Hakkın yok Abdurrahim bey, sen futbol şube sorumlusuysan sen hatalısın. Tıpkı Fenerbahçe'nin Benfica maçlarına santrforsuz çıkması gibi" dedi.

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