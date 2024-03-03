Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a eleştiri! ''Bu kadar da olmaz...''

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın oyuncularını eleştirdi. Oynanılan oyunu yaratıcılıktan uzak olarak gören Dilmen, Beşiktaş'ın stratejisine karşı çıktı.

"BU KADAR DA OLMAZ"

Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş gibi bir takımın orta saha üçlüsü de, yedek kulübesi de böyle olmaz. Bu kadar da olmaz. Çok kötü gerçekten..."

"YARATICILIKTAN UZAK..."

Rıdvan Dilmen: "Maçın başındaki golün stratejileri değiştirmesi gerekiyordu. Galatasaray, biraz daha yavaş oynuyor. Atmosfer yüksek. Beşiktaş'ın kadrosu önce tut, sonra at kadrosu. 4 stoperle oynuyor. Yaratıcılıktan uzak..."





