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Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a eleştiri! ''Bu kadar da olmaz...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.03.2024 20:07
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Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile Galatasaray'ın oynadığı derbi mücadelesini değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a eleştiri! ''Bu kadar da olmaz...''

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın oyuncularını eleştirdi. Oynanılan oyunu yaratıcılıktan uzak olarak gören Dilmen, Beşiktaş'ın stratejisine karşı çıktı.

"BU KADAR DA OLMAZ"

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Rıdvan Dilmen: "Beşiktaş gibi bir takımın orta saha üçlüsü de, yedek kulübesi de böyle olmaz. Bu kadar da olmaz. Çok kötü gerçekten..."

"YARATICILIKTAN UZAK..."

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Rıdvan Dilmen: "Maçın başındaki golün stratejileri değiştirmesi gerekiyordu. Galatasaray, biraz daha yavaş oynuyor. Atmosfer yüksek. Beşiktaş'ın kadrosu önce tut, sonra at kadrosu. 4 stoperle oynuyor. Yaratıcılıktan uzak..."

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