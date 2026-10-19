Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çok konuşulacak şampiyonluk yorumu! Galatasaray detayı...

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin son haftalardaki performansının ardından sarı-lacivertli takımın hücum gücüne ve şampiyonluk yarışındaki konumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli yorumcu, sezon sonuna dair gol tahminini paylaşırken Galatasaray hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE'NİN GOL GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

TV8 ekranlarında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin hücum hattının üretkenliğine vurgu yaptı. Sarı-lacivertlilerin sezonu Süper Lig'in en fazla gol atan takımı olarak tamamlayacağını savunan Dilmen, bu alanda rakipleriyle arasında önemli bir fark oluşacağını öne sürdü.

Fenerbahçe'nin rakip ceza sahası çevresinde her an gol bulabilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Dilmen, Alanyaspor karşılaşmasında da çok sayıda gol fırsatı yakalandığını ifade etti.

Dilmen, sarı-lacivertlilerin hücum performansına ilişkin şu sözleri kullandı:

"SEZON SONU İKİNCİYE 10 GOL FARK ATAR"

"Fenerbahçe'nin şöyle bir özelliği var; tartışmasız ligimizin en çok gol atan takımı olur, tartışmam yani. Sezon bittiğinde ikinciyle arasında en az 10 gol olur çünkü çok kolay, üçüncü bölgede her an gol atabilir. Saçma sapan rakamlar çıkabilir. Alanyaspor maçında 9 tane falan pozisyonu var Fenerbahçe'nin"

ŞAMPİYONLUK TAHMİNİ

Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimalini de değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın saha dışında yaşanan gelişmelerin performansını olumsuz etkilememesi durumunda zirve yarışında önemli bir avantaja sahip olacağını dile getirdi.

Galatasaray'ın sezonlar ilerledikçe enerjisinin azaldığını savunan Dilmen, sarı-kırmızılı ekibin lige yaklaşımını Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gerisinde gördüğünü belirtti.

Deneyimli yorumcu, şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Galatasaray'ın her sene enerjisi düşüyor, gerçekçi olalım. Galatasaray'ın lige bakışı Fenerbahçe'nin altında, Beşiktaş'ın da altında, hatta Trabzonspor'un da altında"