SPOR

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.11.2019 09:20 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Konyaspor maçını yorumladı. Dilmen, "Ligin ilk yarısı bittiğinde şampiyonluk adayı olarak karşımıza çıkacak en büyük adayın Beşiktaş olacağını düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Aslında bu ligin durumu çok çok uzun konuşulması gereken bir konu. Futbol oyununu nasıl geliştirmemiz gerek diye düşünmemiz gerek. Mesela ben bugün Konyalı olup maça gitmesem çok şey kaybetmezdim. Büyük camia olmak önemli. Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, dezavantajlarına bakarsak bir Sergen Yalçın sesleri var. İkinci olarak ekonomik sesler var, üçüncü olarak takımda eksik oyuncular ve bunun üstüne takım kötü başlıyor. Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğüne bakarsak hiç baskı altında teknik direktörlük yapmadı. Mutlaka senden başarı isterler. Böyle büyük taraftarı olan bir takımın teknik direktörü olmak ve en önemlisi kongre var. Kongrede adaylara sorulan tek soru Abdullah Avcı kalacak mı, gidecek mi. Abdullah Avcı bu tür ortamda geldi.

BEŞİKTAŞ İLK YARIYI 1 YA DA 2. BİTİRİR

  1. hafta sonunda 16. sırada olan Beşiktaş'ın sezonun ilk devresini ya 1 ya da 2 bitirir diye düşünüyorum. Ama o aldatmasın. İyi giden Beşiktaş aldatmasın. O aldatmayı Başakşehir'de yaşadı hoca. Şampiyon olacaksanız daha fazla gol atmanız lazım, bunu da Vodafone Park'a sakladığını düşünüyorum.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARININ EN BÜYÜK ŞAMPİYONLUK ADAYI

Burak gibi oyuncular hakkında konuşurken bir anda Burak golü atar. Golü arar Burak. Bugün Beşiktaş sabrederek kazandı. Kadrosu ve bu oyunu şampiyonluğa yetmez. Ama şu var; ligin ilk yarısı bittiğinde şampiyonluk adayı olarak karşımıza çıkacak en büyük adayın Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Eğer transferi iyi yaparsa bunu konuşacağız. Şampiyonluk yarışında geçen sene Fenerbahçe'nin düştüğü duruma Beşiktaş düşmez. Şimdi Abdullah Avcı daha kontrollü oynuyor. Beşiktaş'ın Antep'teki oyunu ile bugün oynadığı oyunun ortasını bulması lazım. Galatasaray maçında da kontrollü oynadı, vitesi artırdı. Biraz daha artırdı golü buldu. Bu şekilde devam etmeli. Önemli olan kötü giderken değil, iyi giderken arızalarınızı göreceksiniz. İkinci yarı Konya takımının kendi ikinci bölgesinde çok top kaybı ve çok yana oynama ile böyle duruma geldi. İkinci yarı tamamen iten takım Beşiktaş oldu.

TARAFTARLAR BU FUTBOLDAN SIKILIR

Sahanın en iyisi bence Victor Ruiz'di. Belki taraftarlar zaman zaman bu futboldan sıkılabilirler. Deplasman futbolu özellikle. Fakat, mecburiyetler var. Senin kadron bu, sen sıfırı cebine koyacaksın. 1-0 öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi Beşiktaş. Görsel olarak baktığımızda Türk futbolunda, teknik adamlarımız kendinize güvenmemesi, risk almaması bu sıkıcı futbola yol açtı.

EN BÜYÜK EKSİĞİ SAĞ TARAFTA

Şu an Beşiktaş'ın en büyük ihtiyacı sağ taraf. Forvette Burak var, Umut var. Paran varsa al forvet oyuncusu ama neye ihtiyacı varsa ilk başta onu almak zorunda. Oğuzhan'la, Diagne takas olur mu olmaz mı bilmem ama bu gibi takas durumları zamanla olacak. Burak varken 1. santrfor almaz Beşiktaş. Bütçeye göre bakarsak sağ tarafa alması lazım. Yarın 7 haftada 1 maç kazanan Alanyaspor lider olacak. Böyle bir ligde oynuyoruz. Bugün en az koşan iki kaleci ve Fırat Aydınus oldu. Ben hakem olarak Fırat Aydınus'u beğeniyorum. Ama konsantre olarak çok düşüktü. Maçın havası hakemi etkiledi ama etkilememesi lazım."

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rıdvan dilmen Beşiktaş konyaspor Süper Lig şampiyonluk adayı

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
adil adaletli maç yönetilseydi bırakın beşiktaşı galatasarayı trabzonu orta sıraları geçemezler konyanın 00 ken attığı nizami gölü verseydi beşiktaş fark yerdi trabzon ankara gücü maçında kırmızıyı uydurmasaydı gol bile atamazdı
sen ankaragücü maçını nasıl izledin kırmızı kart haklı,sen yorum yapma lütfen
ya Rıdvan 3 4 galibiyet alan şampiyonlugunız fovorisi diyosun oyuna bak ilk başta 2 hafta önce fenerbahçe 3 hafta önce Trabzonspor haftaya Galatasaray dersin istatistikler neyse odur fener yenerse dersin ki göztepeyi yenerse ilk yarıyı lider bitirirse nisanda şampiyon dersin bu sene ligde 5 şampiyon adayı var şartlarında yüzde 25 bence 4 üste olan olsun 6 geride kalan puanları eşit olan olsun adaylardan ADALETLİ adil bir maç yöneten hakem sistemimiz oldugu sürece lig çok çekişmeli geçecek bu da taraftar olarak bizleri izleme zevkini artırıyor ben FENERBAHÇELİYİM İNŞALLAH HAKKIMIZLA OLURUZ
@johnlenalkers o yüzden türkiye liği şikelerle dolu izlenmez hiç kasmayın kendinizi avrupada 6 tane yiyen takımın sesi çıkmaz ama burada aklı sıra aslan kesilir
rıdvan da şaşırdı artık.konya dünya kadar gol kaçırdı.birini atsa başka türlü konuşacaktık.
konyayı bir golle yendiği içinmi ?
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