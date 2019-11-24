Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yendi.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:
"Aslında bu ligin durumu çok çok uzun konuşulması gereken bir konu. Futbol oyununu nasıl geliştirmemiz gerek diye düşünmemiz gerek. Mesela ben bugün Konyalı olup maça gitmesem çok şey kaybetmezdim. Büyük camia olmak önemli. Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü, dezavantajlarına bakarsak bir Sergen Yalçın sesleri var. İkinci olarak ekonomik sesler var, üçüncü olarak takımda eksik oyuncular ve bunun üstüne takım kötü başlıyor. Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğüne bakarsak hiç baskı altında teknik direktörlük yapmadı. Mutlaka senden başarı isterler. Böyle büyük taraftarı olan bir takımın teknik direktörü olmak ve en önemlisi kongre var. Kongrede adaylara sorulan tek soru Abdullah Avcı kalacak mı, gidecek mi. Abdullah Avcı bu tür ortamda geldi.
Burak gibi oyuncular hakkında konuşurken bir anda Burak golü atar. Golü arar Burak. Bugün Beşiktaş sabrederek kazandı. Kadrosu ve bu oyunu şampiyonluğa yetmez. Ama şu var; ligin ilk yarısı bittiğinde şampiyonluk adayı olarak karşımıza çıkacak en büyük adayın Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Eğer transferi iyi yaparsa bunu konuşacağız. Şampiyonluk yarışında geçen sene Fenerbahçe'nin düştüğü duruma Beşiktaş düşmez. Şimdi Abdullah Avcı daha kontrollü oynuyor. Beşiktaş'ın Antep'teki oyunu ile bugün oynadığı oyunun ortasını bulması lazım. Galatasaray maçında da kontrollü oynadı, vitesi artırdı. Biraz daha artırdı golü buldu. Bu şekilde devam etmeli. Önemli olan kötü giderken değil, iyi giderken arızalarınızı göreceksiniz. İkinci yarı Konya takımının kendi ikinci bölgesinde çok top kaybı ve çok yana oynama ile böyle duruma geldi. İkinci yarı tamamen iten takım Beşiktaş oldu.
Sahanın en iyisi bence Victor Ruiz'di. Belki taraftarlar zaman zaman bu futboldan sıkılabilirler. Deplasman futbolu özellikle. Fakat, mecburiyetler var. Senin kadron bu, sen sıfırı cebine koyacaksın. 1-0 öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi Beşiktaş. Görsel olarak baktığımızda Türk futbolunda, teknik adamlarımız kendinize güvenmemesi, risk almaması bu sıkıcı futbola yol açtı.
Şu an Beşiktaş'ın en büyük ihtiyacı sağ taraf. Forvette Burak var, Umut var. Paran varsa al forvet oyuncusu ama neye ihtiyacı varsa ilk başta onu almak zorunda. Oğuzhan'la, Diagne takas olur mu olmaz mı bilmem ama bu gibi takas durumları zamanla olacak. Burak varken 1. santrfor almaz Beşiktaş. Bütçeye göre bakarsak sağ tarafa alması lazım. Yarın 7 haftada 1 maç kazanan Alanyaspor lider olacak. Böyle bir ligde oynuyoruz. Bugün en az koşan iki kaleci ve Fırat Aydınus oldu. Ben hakem olarak Fırat Aydınus'u beğeniyorum. Ama konsantre olarak çok düşüktü. Maçın havası hakemi etkiledi ama etkilememesi lazım."
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