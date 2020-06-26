SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Rıdvan Yılmaz: "Burak Ağabey sağ olsun, asisti geri çevirmedi"

Rıdvan Yılmaz: "Burak Ağabey sağ olsun, asisti geri çevirmedi"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.06.2020 23:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, Konyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BURAK AĞABEY SAĞ OLSUN BOŞA ÇEVİRMEDİ"

Kazandıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çok mutluyum! Biz gençler için maçları kazanarak tecrübe edinmek çok önemli. Eksiklerimi biliyorum ve bunları kapatmak için hocalarımın da tavsiyeleri doğrultusunda çalışarak devam ediyorum. Asist yaptım, Burak abi de onu boşa çevirmedi sağ olsun. Güçlenmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"GELECEK KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

Gelecek planların nasıl şeklindeki soruya da cevap veren Rıdvan Yılmaz, "Beni yetiştiren ailem, beni yetiştiren hocalarım beni görüp de mutlu oluyorsa ne mutlu bana. Benim için şimdilik bunlar yeterli, gelecek için konuşmak için henüz çok erken" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdilerİzleyiciler şok oldu! Battaniye altında ilişkiye girdiler
Domagoj Vida'nın pozisyonunu izlemeliydiDomagoj Vida'nın pozisyonunu izlemeliydi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

G.Saray ile anılan yıldız sözleşmesini feshetti!

G.Saray ile anılan yıldız sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş gol oldu yağdı!

Beşiktaş gol oldu yağdı!

Galatasaray Mert Hakan'ı mahkemeye veriyor!

Galatasaray Mert Hakan'ı mahkemeye veriyor!

Mert Hakan gerçeği ortaya çıktı! Neden F.Bahçe?

Mert Hakan gerçeği ortaya çıktı! Neden F.Bahçe?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sergen Yalçın: Oynamıyorsan ne yapayım yeteneği

Sergen Yalçın: Oynamıyorsan ne yapayım yeteneği

Rıdvan Yılmaz: "Burak Ağabey sağ olsun, asisti geri çevirmedi"

Rıdvan Yılmaz: Burak Ağabey sağ olsun

Tyler Boyd, Kayseri deplasmanında yok

Beşiktaş'ta Boyd şoku

Beşiktaş-Konyaspor maçına Burak Yılmaz damga vurdu

Burak Yılmaz maça damga vurdu!

Erman Toroğlu: Domagoj Vida'nın pozisyonunu izlemeliydi

Domagoj Vida'nın pozisyonunu izlemeliydi

ÖZET | Beşiktaş-Konyaspor: 3-0

Beşiktaş gol oldu yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.