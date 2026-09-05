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Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçeli oyuncuya flaş gönderme! "Büyük konuşmamak lazım"

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbide siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden Rıdvan Yılmaz, maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda forma giyemeyen genç yıldız, galibiyetten ve attığı golden dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti.

Rıdvan Yılmaz'dan Fenerbahçeli oyuncuya flaş gönderme! "Büyük konuşmamak lazım"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında dev derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek haftaya damga vurdu. Siyah-beyazlı ekibin 38. dakikadaki beraberlik golünü ağlara gönderen ancak yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıda yerini takım arkadaşına bırakmak zorunda kalan Rıdvan Yılmaz, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

"BÜYÜK KONUŞMAMAK LAZIM!"

Takımının Kadıköy'de ortaya koyduğu mücadeleyi öven genç savunmacı, "Gerçekten muazzam bir maç oynadık. İnanılmaz mücadele ettik. Çok daha fazla skor bulabilirdik. Bütün takım arkadaşlarım ruhuyla oynadı. Buraya galibiyet için geldik ve kazandık, çok mutluyuz. Böyle maçlar için büyük konuşmamak lazım. Arma her şeyden önce geliyor. Biz de bunu yaptık." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Archie Brown, geçen hafta oynadıkları maçtan sonra Beşiktaş taraftarına seslenerek "Hazır mısınız?" ifadelerini kullanmıştı.

"TARİHE GEÇECEK BİR GOL ATTIM"

Fenerbahçe ağlarına gönderdiği golün kariyeri açısından taşıdığı anlama değinen Rıdvan Yılmaz, büyük bir gurur yaşadığını belirterek sözlerini şöyle noktaladı:

"En son Galatasaray'a gol atmıştım. Çok mutluyum. Sonuç olarak bizim ülkemizin ve dünyanın en önemli derbilerinden birisi. Tarihe geçecek bir gol attım belki de, ayrıca gururluyum."

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Rıdvan Yılmaz beşiktaş
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