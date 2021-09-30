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Rıdvan Yılmaz: Kariyerim film şeridi gibi gözümün önünden geçti

30.09.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın son dönemdeki formuyla göz dolduran ismi Rıdvan Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nden gelecekteki kariyer hedeflerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Yılmaz: Kariyerim film şeridi gibi gözümün önünden geçti

Beşiktaş 'ın son dönemdeki performansı ile beğenileri toplayan genç yeteneği Rıdvan Yılmaz TRT Spor'a konuştu ve açıklamalarında Şenol Güneş'in hayatındaki yerinden de bahsetti.

İşte genç futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Bundan sonra da elimden geleni yaparak hem camiayı hem de Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyorum. Bu meslek, her gün daha iyi olmayı gerektiriyor. Ben de her gün daha iyi olmak için elimden geleni yapıyorum. Geçen yıl yaşadığım sakatlıktan sonra performansım biraz düştü. Geçtiğimiz yıl ilk tam sezonumdu, biraz tecrübe gibi oldu. Bu yıl kendimi daha iyi hissediyorum."

"SERDAR'A YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIM"

''Burak ağabey ilk maçımda bana nasıl yardımcı olduysa, ben de aynı şekilde Serdar'a yardımcı olmaya çalıştım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak unutulmayacak bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan önce heyecanlıydım. O müziği duyduğumda bütün futbolculuk kariyerim film şeridi gibi gözümün önünden geçti."

ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI

"Şenol hoca benim için çok değerli bir hoca. Beni A Takım’a ilk kez çıkaran, ilk kez Süper Lig’de süre veren, ilk kez Milli Takım ’a çağıran hoca kendisi. Benim oynayıp oynamamam önemli değil. Önemli olan Milli Takım'ın başarısı. Şenol hocam süre vermedi. Umarım gelecekte daha fazla süre bulabilirim."

"AVRUPA'YA TRANSFER OLMAK İSTİYORUM"

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan önce heyecanlıydım. O müziği duyduğumda bütün futbolculuk kariyerim film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Kısa vadede öncelikle hedefim yeniden şampiyon olmak, ardından Avrupa'ya transfer olmak istiyorum."

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