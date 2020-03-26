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Rienstra’dan ’içeride oynayalım’ paylaşımı

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.03.2020 11:09 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Hollandalı futbolcusu Ben Rienstra, karantina günlerinde oğlu ile vakit geçirdiği görüntüleri ’içeride oynayalım’ mesajı ile kendi sosyal medya hesabından paylaştı.Koronavirüs salgını nedeniyle gününü evinde geçiren Hes Kablo Kayserispor’un futbolcularından 29 yaşındaki Ben Riesntra, evin koridorlarında oğluna antrenman yaptırdı.

Rienstra’dan ’içeride oynayalım’ paylaşımı

Hes Kablo Kayserispor’un Hollandalı futbolcusu Ben Rienstra, karantina günlerinde oğlu ile vakit geçirdiği görüntüleri ’içeride oynayalım’ mesajı ile kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
Koronavirüs salgını nedeniyle gününü evinde geçiren Hes Kablo Kayserispor’un futbolcularından 29 yaşındaki Ben Riesntra, evin koridorlarında oğluna antrenman yaptırdı. Rienstra kendi sosyal medya hesabından ’içeride oynayalım’ mesajı ile paylaştığı videosunda Kayserispor forması giyen oğluna şut çalışması yaptırdı.
Rienstra’nın paylaşımı 2 bin 500 kişi tarafından beğenilirken, bir taraftar ’Aynı babası’ yorumunu yaptı.

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