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Rihanna 14 Şubat Sevgililer Günü için kırmızı iç çamaşırı giydi

18.01.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna, kendi markası Savage X Fenty'nin 14 Şubat Sevgililer Günü koleksiyonu için tasarlanan iç çamaşırlarını giydi. Kendi reklamını yapma konusunda iddialı olan Rihanna yine oldukça cesurdu.

Rihanna 14 Şubat Sevgililer Günü için kırmızı iç çamaşırı giydi

Rihanna, tasarımlarını da pazarlamasını da kendisinin yaptığı iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla bir kez daha kendisine hayran bırakıyor. Son olarak 14 Şubat Sevgililer Günü için harekete geçen Rihanna yeni tasarımlarını yine kendisi tanıttı.

Kırmızı dantelli iç çamaşırlarıyla pozlar veren Rihanna sosyal medyayı salladı. Sevgililer Günü koleksiyonu için yeni bir reklam yayınlayan Rihanna paylaşıma da "Bana bir aşk mektubu yaz bebeğim" notunu düştü.

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Ünlü şarkıcı paylaşımının devamında ise "Seksi bir şeyler giymenin zamanı geldi" dedi. Rihanna'nın paylaşımlarına beğeni yağarken kendisinden albüm bekleyen hayranları ise bir kere daha hayalkırıklığına uğradı.

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Anahtar Kelimeler:
Sevgililer Günü Rihanna
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