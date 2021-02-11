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Rihanna'nın moda markası Fenty kapanıyor!

11.02.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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Rihanna'nın moda markası Fenty kapanıyor!

Forbes'un müzik dünyasının en çok kazanan kadın sanatçıları listesinde zirvede yer alan Rihanna'nın moda alanında kendi markasıyla sürdürdüğü girimşimcilik örneği yara aldı. Compassion in Fashion (Modada Merhamet) ödüllü Fenty, Avrupa'da kapılarını kapatma kararı aldı.

Dünyanın önde gelen şirketlerinden Louis Vuitton’un çatı kuruluşu LVMH, Barbadoslu şarkıcı Rihanna’nın moda markası Fenty'i kapattığını duyurdu. Bu sürecin geçici mi yoksa kalıcı mı olacağına dair kesin bir bilgi olmasa da Instagram üzerinden 1 Ocak itibariyle paylaşımlarını durduran Fenty birkaç hafta içinde de online alışveriş platformunu ve ana dağıtım kanallarını kapatacak.

Fransız lüks tüketim devi LVMH, Rihanna’nın Fenty isimli hazır giyim markasını askıya aldıklarını duyurduğu açıklamasında, “LVMH ve Rihanna, Fenty ekosisteminin kozmetik, cilt bakım ve iç giyim alanlarına odaklanarak büyüme ve uzun vadeli gelişim göstermesi konusunda hemfikir” denildi.

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TARİH YAZMIŞTI

Bir LVMH markasına başkanlık eden ilk siyahi kadın olarak ve LVMH bünyesinde 1987'de Christian Lacroix'dan bu yana ilk kez bir moda markasını sıfırdan başlatan, Rihanna’nın Fenty markası kısa ömürlü olsa da tarih yazmış oldu.

En son Amina Muaddi ile işbirliğne giderek dört yeni ayakkabı modeli sunan genç markanın durumu ilerleyen zamanda daha net bilgilerle belli olacak. Rihanna pandemi döneminin modaya etkisini gözler önüne seren kararı üzücü olarak nitelendirdi.

LVMH ve Rihanna 2019 yılında Fenty markasını kurmuştu. Tam ismi Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna ile işbirliği yapan marka kozmetik, giyim, ayakkabı ve aksesuar üretmişti.

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