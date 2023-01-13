Rihanna şehvetli yeni reklamında ağızları açık bıraktı

Kısa bir süre önce Altın Küre ödülüne aday gösterilen 34 yaşındaki pop ikonu Rihanna, markasının yeni reklamında baştan çıkarıcı bir şekilde poz verirken seksi bir dantel iç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı.

Sırt ve göğüs dekoltesini gözler önüne seren Rihanna, parlayan bir platformun üzerinde şehvetli bir şekilde uzanırken nefesleri kesti.

Reklam boyunca, Rihanna'nın arkasında parçalanan kırmızı bir kalp olması dikkat çekti.

Rihanna, paylaşımının altına "Phuck yo roses" (S...git güller) yazdı.

Rihanna, geçtiğimiz gün 'En İyi Şarkı' kategorisinde Taylor Swift ve Lady Gaga gibileriyle yarıştı ama üç pop divası da RRR filminden viral parça Naatu Naatu'ya yenildi.



