MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rihanna şehvetli yeni reklamında ağızları açık bıraktı

Rihanna şehvetli yeni reklamında ağızları açık bıraktı

13.01.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rihanna, kendi markası Savage x Fenty'nin Sevgililer Günü temalı iç çamaşırı serisini tanıtan büyüleyici ve şehvetli yeni bir reklamıyla yine iş başında!

Kısa bir süre önce Altın Küre ödülüne aday gösterilen 34 yaşındaki pop ikonu Rihanna, markasının yeni reklamında baştan çıkarıcı bir şekilde poz verirken seksi bir dantel iç çamaşırıyla ağızları açık bıraktı.

19

Sırt ve göğüs dekoltesini gözler önüne seren Rihanna, parlayan bir platformun üzerinde şehvetli bir şekilde uzanırken nefesleri kesti.

18

Reklam boyunca, Rihanna'nın arkasında parçalanan kırmızı bir kalp olması dikkat çekti.

17

Rihanna, paylaşımının altına "Phuck yo roses" (S...git güller) yazdı.

14

Rihanna, geçtiğimiz gün 'En İyi Şarkı' kategorisinde Taylor Swift ve Lady Gaga gibileriyle yarıştı ama üç pop divası da RRR filminden viral parça Naatu Naatu'ya yenildi.

11 (1)

9

7 (2)

6

5

4 (2)

3 (2)

2 (4)

1 (6)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden suçlamalar! "30 bin TL borç ve..."Şoke eden suçlamalar! "30 bin TL borç ve..."
Müge Anlı’ya şok! Çökelekçi, muhtar… İddialar kesilmiyorMüge Anlı’ya şok! Çökelekçi, muhtar… İddialar kesilmiyor
Müge Anlı itirafı şaşırttı! 'Gerçeği yansıtmıyor'Müge Anlı itirafı şaşırttı! 'Gerçeği yansıtmıyor'
Anahtar Kelimeler:
Rihanna yaşında

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Bayram ikramiyeleri için yüzde yüz zam ve 2 bin 500 TL iddiası

Bayram ikramiyeleri için yüzde yüz zam ve 2 bin 500 TL iddiası

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Rüzgar tersine döndü! İstanbul'da kiralık ev fiyatları geriledi

Rüzgar tersine döndü! İstanbul'da kiralık ev fiyatları geriledi

İki genç kadın ölü bulunmuştu! O detay kan dondurdu

İki genç kadın ölü bulunmuştu! O detay kan dondurdu

Sosyal medyadan paylaştı! Sigaraya indirim

Sosyal medyadan paylaştı! Sigaraya indirim

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.