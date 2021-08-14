Rihanna'ya 85 milyonluk 'hadis' davası

Rihanna'nin geçtiğimiz yıl kendi markasının iç çamaşırı defilesinde İslami bir hadis kullanması tepkilere neden olmuş ve yıldız şarkıcı konuyla ilgili açıklama yaparak özür dilemişti.

DEFİLEDE TEPKİ ÇEKEN ŞARKI

Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının moda defilesinde, yürüyen modellere, CouCou Chloe'nin house müzik ritmiyle mikslenmiş ve içinde hadis geçen Doom adlı şarkı eşlik etmişti.

Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının moda defilesinde, yürüyen modellere, CouCou Chloe'nin house müzik ritmiyle mikslenmiş ve içinde hadis geçen Doom adlı şarkı eşlik etmişti.

RİHANNA'YA MİLYON DOLARLIK DAVA

Independent Türkçe'nin TMZ'den aktardığına göre; Rihanna şarkının defile için kullanılması konusunda müzisyenle temasa geçti ve kendisine şarkının hadis içermeyen versiyonunu kullanması söylendi. Ancak iddiaya göre defilenin yapımcıları şarkının yanlış versiyonunu çaldı.

Bu sebeple dava açan şarkı sahipleri 10 milyon dolar (yaklaşık 85 milyon TL) tazminat talep etti.

