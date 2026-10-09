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Uzak Şehir 68. bölüm 2. fragman izle! 'Aferin senarist bunu da yap'

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uzak Şehir bu hafta 68. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ikinci fragman sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Alya'nın nikah masasındaki görüntüsüne yorum yağdı.

Uzak Şehir 68. bölüm 2. fragman izle! 'Aferin senarist bunu da yap'
Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir bu hafta yine ekranda fırtınalar estirecek. 68. bölümünden 2. fragman yayınlanan Uzak Şehir'de yine yer yerinden oynuyor.

Uzak Şehir 68. bölümde Ateş, Albora konağının önüne gelir duruma müdahale etmek isteyen Kaya'ya tokat atar. Ardından Zerrin, Kaya'ya parmağındaki yüzüğü gösterir ve nişanlandığını söyler.

Uzak Şehir 68. bölüm 2. fragman izle! Aferin senarist bunu da yap 1

Alya ise nikah masasında evliliğe bir kelime uzaktadır. Alya'nın nikah masasındaki görüntüsü seyircisini kızdırdı. Sosyal medyada senariste tepki dolu yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR 68. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Bu dizinin yapımcıları senaristinizi biran önce değiştirin', 'Vay be senarist Alya ile Enver'i evlendirdi', 'Senaryo hiç güzel ilerlemiyor', 'Senarist inşallah Enver'le Alya'yı nikah masasına oturtmadın' gibi yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ:
Alya, C. Deniz’i de yanına alarak Midyat’tan ayrılmaya hazırlanırken havalimanında yaşanan beklenmedik bir gelişme bütün planlarını altüst eder. Kendini bir anda ağır bir suçlamanın ortasında bulan Alya için artık mesele yalnızca özgürlüğü değil, oğlundan koparılma ihtimalidir. Cihan, Alya’nın masumiyetini kanıtlamak için harekete geçerken attığı her adım da yeni bir engelle karşılaşır.

Uzak Şehir 68. bölüm 2. fragman izle! Aferin senarist bunu da yap 2

Kartal'ın beklenmedik bir karşılaşmayla sarsılan dünyası, geçmişte bıraktığı duyguları yeniden gün yüzüne çıkarırken, vereceği karar herkes için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Öte yandan Albora ailesinin geçmişinden çıkıp gelen bir mektubun izleri, yıllardır saklanan çok büyük bir sırrın kapısını aralamaya başlar. Hasan bu sırrın ortaya çıkmasını engellemeye çalışırken, gerçeğe ulaşabilecek beklenmedik bir kişinin konağa gelişi Sadakat’i hiç tahmin etmediği bir yüzleşmenin eşiğine getirir. Alya köşeye sıkıştıkça oğlunu korumak için her şeyi göze alırken, Cihan’ın asla kabul edemeyeceği bir karar vermesi ikisi arasındaki savaşı daha da büyütür.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
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