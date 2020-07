Rimena Giyim uygun fiyatlarıyla şaşırtıyor

"Üretici firma olduğu için uygun"

Tasarımcı Abdulselam Dalmış Rimena Giyim’in üretici firma olduğunu ve her şeyi kendilerinin üretmesinden kaynaklı olarak fiyatlarının bu kadar uygun olduğunu aktardı. Dalmış, "Günümüzde hem kalite hem de uygun fiyatı bir arada taşıyan markalardan alışveriş yapmak isteyenlerin tercihi bu sebeplerden dolayı Rimena Giyim oluyor. Günlük kıyafetler, her yaştan kadın tarafından tercih ediliyor. Gala, nişan, düğün, söz, kına, tatil, eğlence ve daha birçok özel günde olmak üzere kadınların üzerinde Rimena Giyim kıyafetlerine rastlayabilirsiniz. Kadınlar her zaman çok kaliteli kıyafetleri uyguna satın almak ister. Piyasadaki firmaların kıyafetleri pahalı olması ve gerçek görseller kullanmadıklarından şikayetçi oluyorlar. Bu noktada, Rimena Giyim’de yılın 12 ayı yeni sezon ürünler dahil her zaman indirimli kıyafetler bulabilirsiniz. Müşteri memnuniyetini sağlamak adına ürünlerimizi genellikle indirimli ve kampanyalar halinde satıyoruz. Bizi tercih eden müşteriler koşulsuz iade ve değişim hakkı mevcut. Müşteriye gönderilen tüm elbiseler şeffaf için görünen kargo kullanıyoruz. Bizden ürün alan müşterilerimiz memnun kaldıkları için sürekli bizden ürün almaya devam ediyorlar. Sonuç olarak, Rimena Giyim’de fiyatların düşük olmasına asla şaşırmayın. Rimena Giyim olarak uygun fiyatların kaliteyi düşürdüğünü de kesinlikle düşünmeyin" diye konuştu.