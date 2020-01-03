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  4. Rio Ferdinand: Mesut Özil'i 18 ay sonra ilk kez gülerken gördüm

Rio Ferdinand: Mesut Özil'i 18 ay sonra ilk kez gülerken gördüm

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.01.2020 10:21 | Son Güncelleme

Rio Ferdinand, Arsenal'in Manchester United'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Mesut Özil'i 18 ay sonra ilk kez gülerken gördüğünü söyledi.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Manchester United'i 2-0 mağlup ederek kötü gidişe son verdi ve yeni teknik direktörü Arteta yönetiminde ilk galibiyetini aldı.

Rio Ferdinand, Arsenal'in aldığı bu galibiyetin yanı sıra futbolcuların sahadaki kararlı ve özgüvenli duruşuna dikkat çekerken, Mesut Özil'i ise 18 ay sonra ilk kez gülerken gördüğünü söyledi.

FERDİNAND ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Maçın sonucunda Mesut Özil açısından bakın. 18 ay sonrasında ilk kez gülerken gördüm. Şu anda antrenmanların keyfini çıkarıyor olmalı. Arsenal'de ise uzun zaman sonra ilk kez disiplinli bir takım gördül sahada. Manchester United galibiyeti oyuncuların özgüvenini arttırdı. Sahada kendilerini olduğundan daha hızlı ve güçlü gösterdiler. Antrenöre inanmıyorsanız eğer, bu takımı etkiler. Arteta muhtemelen her oyuncuyla yakından ilgileniyor ve hepsiyle tek tek konuşuyor. Bu belli ki takımı olumlu etkilemiş."ü

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
arsenal Manchester United rio ferdinand İngiltere Premier Lig

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