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Risk grubundaki vatandaşlara kene uyarısı

SİVAS HABERLERİ  | 15.06.2020 13:15 | Son Güncelleme

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy: - "Tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizin, işçilerimizin ve vatandaşların uzun otların, çimlerin, çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşırken daha dikkatli olmaları gerekir"

SİVAS (AA) - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, kentte son günlerde kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarında artış yaşandığına dikkati çekerek özellikle risk grubundaki vatandaşlara, arazide dolaşırken daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Karaköy, yaptığı yazılı açıklamada, hastalık etkeni taşıyan kenelerin teması durumunda, insanlarda KKKA görüldüğünü anımsattı.

Hastalığın özellikle havaların ısınmasına paralel olarak mart-ekim ayları arasında halk sağlığı için risk taşıdığına dikkati çeken Karaköy, "Keneler uçma ve sıçrama kabiliyeti olmadığından genellikle yerde bulunurlar. Bu nedenle tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimizin, işçilerimizin ve vatandaşların uzun otların, çimlerin, çalılıkların bulunduğu yerlerde dolaşırken daha dikkatli olmaları gerekir. Kenelerin yaşama alanlarında bulunabilecek, hayvancılıkla uğraşan, tarlada çalışan kişiler, böcek kovucu ilaçları vücutlarına ve elbiselerine sürerek kullanabilirler. Kenelerin bulunabileceği yerlere veya pikniğe gidildiğinde, uzun kollu giysiler giyilmeli, pantolonlar çorapların içine sokulmalı ve kapalı ayakkabılar giyilmelidir." ifadelerini kullandı.

Hastalıktan korunma ve kenelerle mücadele için bazı basit tedbirler alınabileceğine vurgu yapan Karaköy, şunları kaydetti:

"Açık renkli kıyafetler kene tespitini kolaylaştıracağından tercih edilmelidir. Kene tespiti yapılmış ise vücuda tutunan kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riski de o ölçüde azalacaktır. Bu nedenle kişinin keneyi vakit kaybetmeden çıplak elle dokunmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Özellikle riskli bölgelerde mera hayvancılığı yapılan işletmelerde mart-ekim ayları arasında hayvanlar üzerinde mutlaka kene kontrolü yapılarak tespiti halinde hayvanlarda ve ahırlarda keneye karşı mücadelede durumunda yetkililerden yardım alınmalıdır. Görev nedeni ile risk grubunda yer alan kişiler, hayvan veya hasta insanların kan vücut sıvılarıyla temastan kaçınarak mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske gibi koruyucu tedbirler almalıdır."

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