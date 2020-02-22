Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hüsne Bostan riskli gebeliklere dikkat çekerek; “Kadınların gebelik öncesi muayene tetkikleri hem tecrübeli hem donanımlı bir merkez altında gerçekleştirmeleri gebeliği en güzel şekilde sonuçlandırmak açısından önerebileceğimiz en önemli nokta" dedi.

Riskli gebeliklere dikkat çeken Dr. Bostan, vatandaşların gebeliği en güzel şekilde tamamlayabilmesi süreci için konusunda uzman ve donanımlı bir merkezde geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Dr. Bostan; "Riskli gebelikler anneye bağlı faktörler, bebeğe bağlı faktörler, doğum sürecine bağlı olan faktörler olarak sınıflandırılabilirler. Anneye bağlı faktörlerden annenin daha önceden sahip olduğu kronik hastalıklar, madde bağımlılıkları, tansiyon, kalp, şeker, böbrek, kan hastalıkları yüksek riskli gebelik sınıfına girer. Bebeğe bağlı faktörler ise bebeğin taşıdığı anomaliler , erken doğum tehdidi, suyun az veya çok olması riskli gebelik olarak sınıflandırılır. Riskli gebelik öncesi mutlaka kişilerin ayrıntılı muayene olması, bunları planlaması gerekmektedir. Gebeliği normal bir zeminde başlatmak sağlıklı gebelik geçirmek için en önemli adımlardan bir tanesi. Bunun için çok üzerinde duruyoruz. Sonrasında da riskli gebeliklerde anne adayının daha sık takip edilmesi, doğum sürecinin de aynı şekilde titizlikle yapılması önem arz etmekte. İnsanların gebelik öncesi muayene tetkikleri hem bu konuda tecrübeli hem donanımlı bir merkez altında gerçekleştirmeleri gebeliği en güzel şekilde tamamlama açısından önerebileceğimiz en önemli nokta. Uzman görüşü öncesinde ve sonrasında gebelik sürecinde son derece önemli" dedi.